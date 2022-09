Bản tin Facebook 11/9: Du khách chụp ảnh sao biển gây phẫn nộ

Những hình ảnh nhóm du khách xếp dàn sao biển lên đá để tạo dáng chụp ảnh ở Phú Quốc khiến cư dân mạng phẫn nộ. Thậm chí họ còn cầm sao biển trên tay thoải mái chụp ảnh dưới nắng bất chấp có thể gây nguy hiểm đến loài vật này. Mới đây, netizen đã không ngừng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một nam shipper khiếm khuyết đang chăm chỉ làm việc. Dù mất đi một chân, mỗi bước đi đều khó khăn nhưng anh chàng lại rất nhanh nhẹn, cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Đoạn clip dài 26 giây ghi lại cảnh nam thanh niên đi xe máy lạng lách trên phố, không đội mũ bảo hiểm gây bức xúc. Đáng chú ý, nam thanh niên còn chở theo bạn gái ngồi phía trước, đu bám vào cổ khiến người đi đường không khỏi hốt hoảng. Trên Facebook cá nhân, Xoài Non mới đây có chia sẻ gây chú ý. Bà xã Xemesis bày tỏ không vui khi bị mỉa mai "không biết đẻ". "Mấy hôm nay hay đọc được mấy quả bình luận bảo em là loại không biết đẻ. Nghe mà tổn thương trái tim, đau lòng hơn toàn mấy bác con trai có vợ con đuề huề rồi vô sỉ vả", Xoài Non trải lòng. Đoạn clip một người đàn ông diện trang phục chị Hằng, biểu diễn trước mặt các bé thiếu nhi đã bất ngờ “nổi như cồn” trên mạng xã hội. Đặc biệt, anh không những không ngại ngùng mà còn nhiệt tình thực hiện vũ đạo trên nền nhạc bài Như Đóa Hồng Ban Sớm vô cùng tự tin. Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn video đã thu hút sự yêu thích và bình luận của rất nhiều người. Câu chuyện cô gái bị bạn trai cũ tìm đến phòng trọ quậy phá tanh bành chỉ vì đòi chia tay đã gây xôn xao cõi mạng. Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Đa phần ai cũng cảm thấy xót thương cho cô gái vì đã đem tình yêu của mình trao cho nhầm người. Hình ảnh Trư Bát Giới bị công an bắt vì không đội mũ đã khiến nhiều người bật cười. Có lẽ vì trang phục quá cồng kềnh, đặc biệt là phần đầu nên cả Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không đã quên mất việc đội mũ bảo hiểm. Ngay sau đó, 2 nhân vật này đã bị công an gọi vào vì vi phạm luật an toàn giao thông. "Chiến thần review" Võ Hà Linh đã chính thức lên tiếng để giải thích và làm rõ về các ý kiến trái chiều xung quanh công việc review của cô. Hà Linh cho rằng, việc nhiều người chỉ đọc những dòng tiêu đề tóm tắt của nhiều trang mạng xã hội mà không xem hết clip của cô đã dẫn đến hiểu lầm nữ YouTuber luôn chê các thương hiệu, sản phẩm để thu hút sự chú ý. Ảnh: Tổng hợp

