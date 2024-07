Bạn thân Xoài Non dù đã thu nhỏ vòng 1 nhưng vẫn cực cháy

Mới đây, cô nàng Sunna đã đăng tải loạt ảnh trong chuyến đi Thái Lan của mình. Dạo đêm trên đường phố, cô nàng lựa chọn diện quần jean cùng chiếc áo ôm sát, khoe trọn vòng 1 gợi cảm và vòng eo con kiến. Cách đây không lâu, Sunna tiết lộ vừa trải qua can thiệp thẩm mỹ khi quyết định thu nhỏ ngực. Tuy nhiên, nhìn những hình ảnh mới nhất của Sunna, nhiều người vẫn phải xuýt xoa vì dù có thu nhỏ vòng 1 bớt đi rồi nhưng cô nàng vẫn vô cùng quyến rũ: "Trời ơi người ta thì phải thu nhỏ ngực, còn mình thì... Đúng là người cần không có, người có không cần", "mê cái dáng này quá đi thôi". Dù không hoạt động nhiều trong lĩnh vực nghệ thuật, song hot girl Sunna (tên thật: Wilson Nhật Anh, SN 2002) - bạn thân của Xoài Non vẫn nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Cô nàng sở hữu thân hình hơi chubby, tuy nhiên vẫn vô cùng gợi cảm. Sunna thường lựa chọn trang phục bó sát khoe đường cong cơ thể. Mỹ nhân gen Z này mang 2 dòng máu Việt - Mỹ (mẹ người Việt, cha người Mỹ). Dù không hoạt động nghệ thuật, cô nàng vẫn thu hút hơn 160.000 người theo dõi tính riêng trên nền tảng Facebook. Sunna từng không ngần ngại công khai về việc mình là mẹ đơn thân trên một chương trình. Cô cùng Xoài Non là cặp bạn thân có tiếng trên MXH.

