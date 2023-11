Bạn gái TikToker Trí Thịt Bòa bị soi "chân cột đình", nữ chính dằn mặt

Những ngày gần đây fan sắc đẹp không ngừng bàn tán về cặp đôi Trí Thịt Bòa và bạn gái Hà My khi cặp đôi xuất hiện tại một sự kiện. Thông qua hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, có thể thấy tại sự kiện, Trí Thịt Bòa luôn theo sát cạnh bạn gái. Anh chàng có nhiều cử chỉ lịch lãm như đỡ váy, dịu dàng nhìn bạn gái khiến dân tình ghen tị "nổ đom đóm mắt". Nhiều khán giả nhận định, quả không hổ là cặp đôi chăm chỉ luyện tập và ăn uống healthy, nhan sắc, vóc dáng qua "cam" thường cũng không thể chê vào đâu được. Tuy nhiên, một bộ phận lại cảm thấy thất vọng về cặp giò săn chắc của Hà My khi khác hẳn với hình ảnh thon gọn thường đăng tải trên mạng xã hội. Đáp trả lại điều này, cả Hà My và Trí Thịt Bòa đều không lên tiếng. Trên Instagram cá nhân, Hà My chỉ đăng tải một bức ảnh duy nhất tại sự kiện với ngoại hình "10 điểm không có nhưng". Đây có lẽ là cách Hà My dằn mặt anti fan chê bai ngoại hình cô nàng. Trí Thịt Bòa (hay còn gọi là Trí Phan) sinh năm 1997, là một trong những trai đẹp nổi đình đám trong làng TikTok Việt. Anh chàng được biết đến là một Việt kiều Mỹ, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m85 cùng thân hình 6 múi cực chuẩn. Kênh của Trí Thịt Bòa hiện đạt được hơn 2,1 triệu lượt theo dõi cùng hơn 60 triệu lượt tim. Nội dung đăng tải thường là những clip trổ tài nấu ăn cực xịn cùng loạt video hướng dẫn tập gym, thu hút không chỉ phái nữ, mà cả cánh mày râu cũng thường xuyên ghé vào học hỏi. Bên cạnh đó, nhan sắc của cô bạn gái Hà My cũng gây chú ý bởi chemistry ngọt ngào, nhan sắc quá đẹp đôi.

