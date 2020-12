Bạn gái phải cách ly, Lâm Tây "phát cẩu lương" vạn người ghen

Sau khi vượt qua nhiều gia đoạn khó khăn, cuối cùng bạn gái Đặng Văn Lâm - Bùi Thị Yến Xuân cũng có mặt tại Thái Lan để thăm chàng thủ môn sau 11 tháng yêu xa vì dịch COVID-19. Cũng do dịch COVID-19, Yến Xuân sang tới Thái Lan nhưng vẫn tiếp tục phải trải qua 14 ngày cách ly theo quy định nữa mới được gặp Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, mới đây trên trang cá nhân, Yến Xuân khiến vạn người phải ghen tỵ khi khoe bức ảnh được bạn trai quan tâm hết mức dù đang phải cách ly COVID-19. Theo Yến Xuân, thủ môn Đặng Văn Lâm ngày nào cũng dắt cún cưng của cặp đôi đến đi dạo ở dưới khu cách ly và mang đồ đạc cho người yêu. Cụ thể, trong ngày đầu tiên, Lâm Tây không chỉ mang hoa quả, đồ ăn vặt mà còn chuẩn bị cả dầu gội, sữa tắm và 1 số loại mỹ phẩm. Đáp lại tình cảm của bạn trai, Yến Xuân đã không ngại bày tỏ tình cảm: "Cause you're my Iron Man" (Tạm dịch: Bởi vì anh là Người Sắt của em). Sang ngày thứ 2, chàng thủ môn quốc dân vẫn tiếp tục đến thăm bạn gái. Lần này vẫn dắt theo cún cưng để Yến Xuân đỡ nhớ và không quên "tiếp tế" đồ ăn. Trước đó, Yến Xuân cũng cũng thoải mái chia sẻ về chuyến đi Thái Lan lần này. Yến Xuân cho biết vì dịch bệnh nên phải mất 1-2 tháng mới làm xong thủ tục và tốn khoảng 70 triệu đồng, gấp nhiều lần so với những chuyến đi thông thường. Hiện tại, bạn gái Lâm Tây vẫn thường xuyên cập nhật tình hình cách ly tại khách sạn và tỏ ra vô cùng hào hứng. Hằng ngày, Yến Xuân vẫn thực hiện công việc tập luyện của mình. Nhưng thay vì nâng tạ, cô nàng sử dụng những vật nặng trong phòng khách sạn để làm bạn. Bên cạnh đó, Yến Xuân cũng dùng hình thức online để hướng dẫn các học viên ở Việt Nam thực hiện các giáo án tập của mình. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: YAN News

