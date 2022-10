Bạn gái ngã xe, Đoàn Văn Hậu chăm sóc như công chúa

Mới đây khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu chăm sóc bạn gái khi bị ngã xe lúc tập xe máy đã khiến netizen ghen tị. Hình ảnh ghi lại, bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu thoải mái đặt chân lên đùi bạn trai. Nam cầu thủ sau đó dùng hai tay xoa bóp nhẹ nhàng vùng đầu gối giúp cô giảm đau. Hành động của Đoàn Văn Hậu cho thấy anh là người tâm lý, rất cưng chiều và chăm sóc bạn gái. Trước đó Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My được bắt gặp cùng nhau vi vu ra phố trên chiếc xe máy. Xuất hiện nơi đông người nhưng cặp đôi ăn vận đơn giản, quần short kết hợp áo phông. Khoảnh khắc ngọt ngào cùng sự giản dị của Hậu - My khiến mọi người thích thú. Lần xuất hiện đó, bạn gái Đoàn Văn Hậu còn gây chú ý với chân bị thương ở đầu gối. Sau khi chứng kiến cảnh này nhiều người hâm mộ đã hỏi thăm và tò mò về chiếc đầu gối bị xây xước của cô nàng. Doãn Hải My đã tiết lộ lý do đầu gối bị băng bó là vì người đẹp tập xe máy và không may bị ngã. Cách đây hơn 1 tháng, Đoàn Văn Hậu lần đầu xả loạt hình tình tứ bên Doãn Hải My, chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương. Sau đó, chân sút gốc Thái Bình còn lập hẳn một tài khoản Instagram để show những bức hình chưa từng hé lộ của họ. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, cư dân mạng liên tiếp bị đôi trẻ phát "cẩu lương" bằng những khoảnh khắc tình bể bình. Ảnh: Tổng hợp

