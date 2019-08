Bạn gái Minh Vương khiến nhiều người xuýt xoa vì vẻ đẹp "chanh sả"

Bạn gái của Minh Vương có nickname Nguyễn Nguyên, từng sống ở Pleiku nhưng hiện tại đang định cư ở Mỹ. Cô sở hữu vẻ đẹp dịu dàng và khí chất rất sang chảnh. Mới đây, Nguyễn Nguyên đã trả lời câu hỏi của các fan trên story Instagram và tiết lộ cả hai gặp nhau nhờ 1 lần đi trà chanh lề đường ”chém gió”. Bản thân cũng yêu xa, nên khi có fan hỏi bí quyết yêu xa, Nguyễn Nguyên cũng không ngần ngại mà đưa ra lời khuyên thực tế. Được biết, trong ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau, Minh Vương gửi đến bạn gái lời có cánh: “Có lẽ một điều duy nhất tôi không hối hận là yêu em”. Vào ngày sinh nhật của Nguyên Nguyên, Minh Vương thậm chí còn đăng: “Happy Birthday. With each year I love you more and more. (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật. Mỗi năm trôi qua anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa). Có thể nói, dù không ồn ào và phô trương, nhưng tình yêu của cặp đôi này vẫn được fan hâm mộ chú ý không kém gì những cặp đôi khác.

