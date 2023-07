Bạn gái Đoàn Văn Hậu vướng nghi vấn chỉnh ảnh bóp eo quá đà

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được coi là cặp đôi trai tài gái sắc. Trong khi đàng trai là cầu thủ nổi tiếng thì Doãn Hải My đã vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Từ sau khi công khai tình cảm, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thường xuyên đăng ảnh và có những màn tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội. Mới đây nhất, bạn gái Đoàn Văn Hậu đốt mắt người xem bằng hình ảnh diện bikini màu đỏ nổi bật khi du lịch hè, cư dân mạng thi nhau vào bình luận xin bí quyết giữ dáng. Sở hữu vòng eo nhỏ đến khó tin, Doãn Hải My từng phải lên tiếng về nghi vấn chỉnh ảnh bóp eo. Cô nàng chia sẻ: "Mẹ Mai bảo là, eo con trông như chỉnh ý. Em phải đính chính lại ngay vì em không có bóp ảnh. Eo con 55 cm, chỉnh nữa thì ghê lắm trời". Nhiều lần diện bikini hay những bộ đồ ôm sát khoe dáng, bạn gái Đoàn Văn Hậu để lại ấn tượng với vòng eo nhỏ và vòng hông quả táo tạo nên đường cong cơ thể quyến rũ. Tuy nhiên, ở bộ ảnh mới đây, Doãn Hải My còn gây chú ý khi để lộ xương sườn khá rõ, cho thấy tỉ lệ cơ thể không chút mỡ thừa. Trước đó, người đẹp từng bị nghi chỉnh ảnh, bóp eo quá đà để có đường cong chữ S như vậy. Người đẹp 22 tuổi cho hay, đến mẹ ruột cô cũng phải hoang mang, hiểu lầm vì vòng eo của con gái. Người đẹp cũng bày tỏ, để có được vóc dáng này, cô không tập tành gì nhiều mà chủ yếu là do cơ địa. Hiện Doãn Hải My vẫn tích cực tăng cân để có vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn hơn. Doãn Hải My ngày càng thăng hạng nhan sắc, tự tin sau gần 3 năm làm người yêu cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Người đẹp gây ấn tượng với khán giả khi sở hữu chiều cao 1,67m cùng số đo 3 vòng 78-56-89cm. Ảnh: FBNV

