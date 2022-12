Bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe eo nhỏ xua tan cái lạnh đầu đông

Mới đây trên story cá nhân, bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên khi tung bức ảnh khoe body cực phẩm với vòng eo siêu thực. Theo đó, bạn gái Đoàn Văn Hậu diện chiếc áo len cổ cao nhưng phần thân lại dạng croptop làm lộ vòng eo bé tí tẹo. Dưới phần bình luận, cư dân mạng hết lời khen ngợi vóc dáng đáng mơ ước của Doãn Hải My, thậm chí có người còn cho rằng cô nàng đã xóa tan cái lạnh đầu đông. Để có vòng 2 như hiện tại, Top 10 Hoa Hậu Việt Nam không phải đổ mồ hôi ở phòng tập quá nhiều. Theo đó gái xinh 10X tiết lộ một phần là do cơ địa. Tuy sở hữu được vòng eo nhỏ là ước mơ của nhiều người nhưng đối với Hải My cô nàng lại mong muốn được tăng cân hơn. Cũng vì sở hữu vòng eo quá bé khiến Doãn Hải My từng bị nghi can thiệp photoshop. Trước những lời bàn tán không hay, Hải My đã lên tiếng phủ nhận khẳng định vòng eo của mình hoàn toàn là hàng thật, không hề chỉnh sửa. Từ sau cuộc thi, Doãn Hải My vẫn duy trì số đo ba vòng 78-55-89 cm. Người đẹp may mắn được thừa hưởng vóc dáng gọn gàng từ bố mẹ nên không cần ăn kiêng mà vẫn duy trì được thân hình. Doãn Hải My sinh năm 2001, là sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Năm 2020, cô thi Hoa hậu Việt Nam, vào top 10. Sau cuộc thi, cô ít tham gia hoạt động giải trí mà tập trung việc học. Thỉnh thoảng, người đẹp làm mẫu cho các bộ ảnh thời trang. Người đẹp 10X còn được biết đến bởi cuộc sống hoàn hảo đáng mơ ước khi vừa có người yêu đẹp trai, cầu thủ số 1 Việt Nam, gia thế hoành tráng, học vấn... khủng cùng nhiều tài lẻ khác. Doãn Hải My là người đẹp có lợi thế bởi gương mặt sáng, thông minh, các nét đẹp chuẩn, hài hoà và vóc dáng quyến rũ. Ảnh: FBNV

