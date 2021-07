Bạn gái cũ Quang Hải bất ngờ lạ lẫm trong bức ảnh mới

Dù đã chia tay với Quang Hải lâu lắm rồi nhưng Huỳnh Anh vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm. Lý do chính có lẽ bởi cô nàng là một trong số những cô bạn gái cũ ồn ào nhất của nam cầu thủ CLB Hà Nội. Không phải hot girl hay người mẫu gì song bạn gái cũ Quang Hải thường xuyên khiến mọi người xuýt xoa với các bức hình khoe nhan sắc. Về phần mình, Huỳnh Anh lâu lâu cũng sẽ chụp một bộ ảnh theo concept mới để tất cả cùng được chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, như mọi cô gái khác, gái xinh đến từ Nha Trang thỉnh thoảng vẫn không tránh được sự cố liên quan đến việc chỉnh ảnh. Con gái bây giờ làm gì có ai đăng ảnh lên "Phây" mà không qua đôi ba, thậm chí 1001 bước bóp chỗ này, nắn chỗ kia hay ít nhất là thêm filter vào và Huỳnh Anh cũng không ngoại lệ. Phản ứng đầu tiên của nhiều người khi nhìn tấm hình mới của Huỳnh Anh có lẽ chính là: "Ủa ai đây?". Không rõ là do chiếc cằm của Huỳnh Anh nhọn hơn, do sống mũi gọn hơn hay do đôi má bầu bĩnh hơn, chỉ biết là bạn gái cũ Quang Hải trong ảnh trông khác hơn hẳn so với ngày thường. Bảo kém sắc thì không đúng nhưng ai nhìn không kỹ sẽ rất dễ nhầm Huỳnh Anh là gái xinh lạ mặt nào đó cho mà xem. Hậu mối tình với Quang Hải, Huỳnh Anh chăm chỉ tập trung phát triển kênh TikTok với những nội dung hoàn toàn mới. Hiện tại, Huỳnh Anh cũng đang chuẩn bị trở thành cô BTV độc quyền của một kênh chuyên về thể thao có tiếng. Thông tin Huỳnh Anh sắp trở thành BTV thể thao khiến netizen tò mò xem thái độ của cô nàng ra sao khi phải nhắc đến tình cũ của mình là Quang Hải. Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: YAN News

