Bản đồ bóng đá châu Âu điêu đứng vì Covid-19 bao trùm

Ngày 12/3, kết quả xét nghiệm cho thấy HLV trưởng Mikel Arteta của Arsenal dương tính với dịch Covid-19. "Arsenal đang làm việc với những người liên quan để kiểm soát tình hình một cách hợp lý. Khi đội ngũ y tế cho phép, toàn đội sẽ trở lại tập luyện và thi đấu bình thường" - Đại diện phía đội bóng thành London thông báo. Vì HLV có kết quả dương tính với Covid-19 nên toàn thể thành viên đội bóng, những người tiếp xúc gần với Mikel Arteta bao gồm các cầu thủ, trợ lý, ban lãnh đạo đều sẽ cách ly theo đúng quy định. Chắc chắn những trận đấu trong 14 ngày tới của Arsenal sẽ phải lùi lịch vì dịch bệnh. Không riêng Arsenal, một đội bóng khác của thành London là Chelsea cũng thông báo tiền vệ Callum Hudson-Odoi dương tính với dịch Covid-19. Những người tiếp xúc với anh sẽ được cách ly, còn lại vẫn trở lại luyện tập trong những ngày tới. Chelsea sẽ đóng cửa sân tập và phòng tập của đội 1, các cơ sở khác vẫn hoạt động bình thường. Điều này tạo ra khó khăn không nhỏ khi "The Blues" sắp có chuyến làm khách trên sân của Aston Villa. CLB Real Madrid vừa chính thức có thông báo liên quan đến dịch Covid-19. Theo đó do Trey Thompkins, một cầu thủ thuộc đội bóng rổ CLB Hoàng gia Tây Ban Nha dương tính với chủng mới Covid-19 nên toàn bộ đội bóng rổ và bóng đá sẽ phải cách ly theo dõi. Việc phải cách ly 2 tuần khiến Real Madrid chắc chắn không thể tham dự trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Manchester City. Daniele Rugani là cầu thủ đầu tiên của Serie A dương tính với dịch Covid-19. Sau khi có kết quả xét nghiệm, anh đã lên mạng xã hội trấn an người hâm mộ: "Tôi vẫn ổn. Tôi kêu gọi tất cả hãy tôn trọng những chỉ dẫn y tế, vì loại virus này không phân biệt ai cả. Hãy làm điều đó vì chính mình, người thân và mọi người xung quanh". Juventus đã đưa ra quyết định cách ly 121 người, bao gồm cầu thủ bóng đá, ban huấn luyện, giám đốc, đội ngũ hỗ trợ và nhân viên. Cristiano Ronaldo có thể sẽ ở lại quê nhà Madeira (Bồ Đào Nha) thay vì trở lại Italy như dự định. HLV trưởng của Leicester City mới đây cũng thông báo: “CLB có một vài cầu thủ xuất hiện triệu chứng, vì thế chúng tôi phải làm đúng thủ tục cách ly để những cầu thủ này tránh xa đội hình". Xem thêm clip: HLV Arsenal dương tính với Covid-19 | VTC Now - Nguồn: Youtube

Ngày 12/3, kết quả xét nghiệm cho thấy HLV trưởng Mikel Arteta của Arsenal dương tính với dịch Covid-19. "Arsenal đang làm việc với những người liên quan để kiểm soát tình hình một cách hợp lý. Khi đội ngũ y tế cho phép, toàn đội sẽ trở lại tập luyện và thi đấu bình thường" - Đại diện phía đội bóng thành London thông báo. Vì HLV có kết quả dương tính với Covid-19 nên toàn thể thành viên đội bóng, những người tiếp xúc gần với Mikel Arteta bao gồm các cầu thủ, trợ lý, ban lãnh đạo đều sẽ cách ly theo đúng quy định. Chắc chắn những trận đấu trong 14 ngày tới của Arsenal sẽ phải lùi lịch vì dịch bệnh. Không riêng Arsenal, một đội bóng khác của thành London là Chelsea cũng thông báo tiền vệ Callum Hudson-Odoi dương tính với dịch Covid-19 . Những người tiếp xúc với anh sẽ được cách ly, còn lại vẫn trở lại luyện tập trong những ngày tới. Chelsea sẽ đóng cửa sân tập và phòng tập của đội 1, các cơ sở khác vẫn hoạt động bình thường. Điều này tạo ra khó khăn không nhỏ khi "The Blues" sắp có chuyến làm khách trên sân của Aston Villa. CLB Real Madrid vừa chính thức có thông báo liên quan đến dịch Covid-19. Theo đó do Trey Thompkins, một cầu thủ thuộc đội bóng rổ CLB Hoàng gia Tây Ban Nha dương tính với chủng mới Covid-19 nên toàn bộ đội bóng rổ và bóng đá sẽ phải cách ly theo dõi. Việc phải cách ly 2 tuần khiến Real Madrid chắc chắn không thể tham dự trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Manchester City. Daniele Rugani là cầu thủ đầu tiên của Serie A dương tính với dịch Covid-19. Sau khi có kết quả xét nghiệm, anh đã lên mạng xã hội trấn an người hâm mộ: "Tôi vẫn ổn. Tôi kêu gọi tất cả hãy tôn trọng những chỉ dẫn y tế, vì loại virus này không phân biệt ai cả. Hãy làm điều đó vì chính mình, người thân và mọi người xung quanh". Juventus đã đưa ra quyết định cách ly 121 người, bao gồm cầu thủ bóng đá, ban huấn luyện, giám đốc, đội ngũ hỗ trợ và nhân viên. Cristiano Ronaldo có thể sẽ ở lại quê nhà Madeira (Bồ Đào Nha) thay vì trở lại Italy như dự định. HLV trưởng của Leicester City mới đây cũng thông báo: “CLB có một vài cầu thủ xuất hiện triệu chứng, vì thế chúng tôi phải làm đúng thủ tục cách ly để những cầu thủ này tránh xa đội hình". Xem thêm clip: HLV Arsenal dương tính với Covid-19 | VTC Now - Nguồn: Youtube