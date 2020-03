Giữa mùa dịch Covid-19, dân chung cư ấn thang máy ra sao?

Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, nhiều chung cư tại Hà Nội đã tiến hành thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, đặc biệt là ở thang máy - nơi nhiều người đi lại mỗi ngày. Mới đây, để ngăn ngừa lây lan dịch Covid-19 ban quản lý tòa nhà tại Hà Nội đã gắn một tấm mút xốp tại vị trí gần nút bấm thang máy, trên đó cắm nhiều que tăm. Bên cạnh có dán kèm tờ thông báo: "Tăm bấm thang máy. Nhằm hạn chế tới mức tối đa việc tiếp xúc với Corona virus, quý cư dân, quý khách hàng vui lòng sử dụng tăm để bấm thang máy". Biện pháp ấn thang máy bằng tăm để phòng dịch Covid-19 trước đó đã được áp dụng phổ biến tại nhiều chung cư ở Trung Quốc và Hàn Quốc nên ngay khi được triển khai tại Hà Nội cũng đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ người dân. Bên cạnh đó, một số chung cư ở Hà Nội cũng áp dụng vài cách đi thang máy an toàn khác cho người dân giữa mùa dịch Covid-19. Ngoài ra, nước rửa tay khô, dung dịch sát khuẩn cũng được thiết kế đặt gọn cạnh khu vực nút bấm thang máy để người dân có thể sử dụng ngay sau khi bấm. Bên cạnh việc dùng tăm nhiều chung cư còn trang bị giấy ăn trong thang máy. Tuy nhiên, biện pháp phòng ngừa dịch bệnh này không được ủng hộ nhiều vì gây lãng phí và chưa thực sự đảm bảo an toàn. Nhiều người dân cho hay, để ngăn chặn dịch Covid-19 thì mỗi người tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng. Cách làm nào phù hợp thì mọi người tự trang bị cho chính mình và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Dùng ngón tay cao su để ấn thang máy. Mỗi người tự trang bị 1 ngón tay cao su khi sử dụng thang máy trong mùa Covid-19. Nhiều thang máy được bọc nilon quấn quanh các nút bấm và được vệ sinh, lau chùi, phun khử trùng hàng ngày để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. Sau vài giờ, các tấm bọc nilon cũ sẽ được tháo ra và thay bằng lớp mới. Dùng bút bi để ấn thang máy cũng là một phương thức được nhiều người sử dụng để ấn trong mùa dịch Covid-19. Bên cạnh bút bi, bật lửa cũng là dụng cụ để ấn thang máy. Clip Muôn kiểu ấn nút thang máy độc đáo trong mùa dịch Covid-19 - Nguồn: Vi rút Corona/ Bộ Y Tế

Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, nhiều chung cư tại Hà Nội đã tiến hành thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, đặc biệt là ở thang máy - nơi nhiều người đi lại mỗi ngày. Mới đây, để ngăn ngừa lây lan dịch Covid-19 ban quản lý tòa nhà tại Hà Nội đã gắn một tấm mút xốp tại vị trí gần nút bấm thang máy, trên đó cắm nhiều que tăm. Bên cạnh có dán kèm tờ thông báo: "Tăm bấm thang máy. Nhằm hạn chế tới mức tối đa việc tiếp xúc với Corona virus, quý cư dân, quý khách hàng vui lòng sử dụng tăm để bấm thang máy". Biện pháp ấn thang máy bằng tăm để phòng dịch Covid-19 trước đó đã được áp dụng phổ biến tại nhiều chung cư ở Trung Quốc và Hàn Quốc nên ngay khi được triển khai tại Hà Nội cũng đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ người dân. Bên cạnh đó, một số chung cư ở Hà Nội cũng áp dụng vài cách đi thang máy an toàn khác cho người dân giữa mùa dịch Covid-19. Ngoài ra, nước rửa tay khô, dung dịch sát khuẩn cũng được thiết kế đặt gọn cạnh khu vực nút bấm thang máy để người dân có thể sử dụng ngay sau khi bấm. Bên cạnh việc dùng tăm nhiều chung cư còn trang bị giấy ăn trong thang máy. Tuy nhiên, biện pháp phòng ngừa dịch bệnh này không được ủng hộ nhiều vì gây lãng phí và chưa thực sự đảm bảo an toàn. Nhiều người dân cho hay, để ngăn chặn dịch Covid-19 thì mỗi người tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng. Cách làm nào phù hợp thì mọi người tự trang bị cho chính mình và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Dùng ngón tay cao su để ấn thang máy. Mỗi người tự trang bị 1 ngón tay cao su khi sử dụng thang máy trong mùa Covid-19. Nhiều thang máy được bọc nilon quấn quanh các nút bấm và được vệ sinh, lau chùi, phun khử trùng hàng ngày để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. Sau vài giờ, các tấm bọc nilon cũ sẽ được tháo ra và thay bằng lớp mới. Dùng bút bi để ấn thang máy cũng là một phương thức được nhiều người sử dụng để ấn trong mùa dịch Covid-19. Bên cạnh bút bi, bật lửa cũng là dụng cụ để ấn thang máy. Clip Muôn kiểu ấn nút thang máy độc đáo trong mùa dịch Covid-19 - Nguồn: Vi rút Corona/ Bộ Y Tế