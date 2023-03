Bà Tân Vlog lại chiêu trò cầm nón ra đường ngồi xin ăn?

Bà Tân Vlogs vốn là cái tên từng “làm mưa làm gió” một thời trên YouTube cùng trend “siêu to khổng lồ”. Hiện tại, trong thời người người, nhà nhà là YouTuber, người phụ nữ Bắc Giang ấy đã không giữ được phong độ xưa của mình mà dần đi xuống. Mới đây, trên mạng bất ngờ xuất hiện hình ảnh bà Tân Vlogs ăn mặc rách rưới, mặt mũi lem luốc đang ngồi ở đầu ngõ thu hút sự chú ý của nhiều người. Trên tay hiện tượng mạng bà Tân Vlogs còn cầm một chiếc nón rách để đi ăn xin, mong sự giúp đỡ của nhiều người. Khi những hình ảnh này của bà Tân Vlogs xuất hiện trên mạng, nhiều người cho rằng nữ Youtuber này đã hết thời, không có tiền nên buộc phải ngồi ngoài đường để xin tiền. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là màn thử lòng của bà Tân dành cho cậu con trai. Cụ thể, bà Tân tiết lộ cậu con trai nhiều lần trêu chọc mẹ nên đã nảy ra ý định “trả đũa”. Nữ YouTuber đã bàn kế hoạch cùng với cô con gái nuôi để lên kế hoạch bài bản. Để con trai cảm thấy tin tưởng hơn, bà Tân còn cẩn thận trang điểm mặt lấm lem để vào vai cho “tròn”. Sau đó, bà đi ra đầu ngõ ngồi cùng với chiếc nón lá và giao nhiệm vụ báo tin mẹ đi ăn xin với cậu con trai Hưng Vlog. Ngay khi nghe tin mẹ mình đi ăn xin, cậu con trai của bà Tân đã hốt hoảng chạy đến hỏi lý do. Bà Tân cho biết mình đánh rơi tiền nên giờ vỡ nợ 3 tỷ đồng, buộc phải ăn xin. Thấy mẹ như vậy, Hưng Vlog hết lời khuyên nhủ mẹ mau về nhà. Anh nói: “Mẹ làm gì vậy. Sao mẹ đi ăn xin á. Mẹ đi ăn xin như này muối mặt con. YouTuber nổi tiếng mà sao đi ăn xin như thế này. Mẹ làm như này làm sao bọn con ngóc đầu lên được”. Dù con hết lời kêu về nhà, bà Tân vẫn một mực không nghe, cho đến khi cậu con trai hứa sẽ đưa cho mẹ tiền để trả nợ. Ngay sau đó, khi thấy Hưng Vlog cầm xấp tiền 50 triệu đồng ra, bà Tân liền “xả vai” rồi cầm gậy đuổi con trai và cho anh biết đó chỉ là để thử lòng cũng như xem anh có giấu “quỹ đen” nào không. Trên thực tế, tất cả những hình ảnh bà Tân đi ăn xin hay câu chuyện thử lòng con trai chỉ là diễn xuất. Dưới phần bình luận, nhiều người cũng khen khả năng diễn của bà và cho rằng bà đã có hướng đi mới trong việc phát triển YouTube của mình, không còn đơn giản là các món ăn “siêu to khổng lồ” như trước.

