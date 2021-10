Bà Phương Hằng bị chụp lén, nhan sắc ngoài đời ai cũng bất ngờ

Khi nhắc đến bà Phương Hằng, ngoài bộ sưu tập kim cương tư như "hạt mít", cư dân mạng không thể quên được những câu nói mang đậm thương hiệu của bà. Bà Nguyễn Phương Hằng còn gây chú ý khi nhiều lần khẳng định nhan sắc "đẹp từ nhỏ" của bản thân. Trên sóng trực tiếp sang chảnh là vậy, cư dân mạng nhiều lần thắc mắc ngoài đời nữ đại gia trông thế nào? Mới đây, "bà trùm" khu du lịch Đại Nam bất ngờ bị một người qua đường "chụp lén" khiến netizen chú ý. Trong bức ảnh chụp vội này, bà Nguyễn Phương Hằng diện trang phục giản dị, đeo vòng cổ và vòng tay kim cương, túi Hermes xanh. Dù đã bịt khẩu trang kỹ càng nhưng nhan sắc bà Phương Hằng vẫn rạng rỡ so với tuổi 50, đặc biệt làn da trong ảnh mịn màng không khác nhiều so với những bức ảnh được bà đăng tải. Một số còn cho rằng ảnh này dù chụp lén nhưng cũng đẹp hơn nhiều so với những khoảnh khắc nữ đại gia tự show bằng điện thoại xịn trị giá 120 triệu. "Đi kèm với ngoại hình đẹp là chiếc túi hàng hiệu và trang sức kim cương với tổng trị giá vài tỷ", "Ở ngoài không phấn son nhìn cô giản dị và đẹp hơn nhiều",...cư dân mạng bình luận. Trước đó không lâu, những hình ảnh về thời trẻ của bà Phương Hằng cũng từng khiến cư dân mạng trầm trồ. Quả thực, nhan sắc của nữ chủ nhân khu du lịch Đại Nam thời con gái rất rực rỡ, bà sở hữu đôi mắt phượng khá đẹp và nụ cười quyến rũ. Có thể thấy bức ảnh này được chụp theo đúng phong cách cũ xưa, nước ảnh màu vàng và mái tóc cắt đặc trưng thiếu nữ tân thời. Chẳng có gì ngạc nhiên khi ở tuổi 50, bà Phương Hằng vẫn giữ được nhan sắc lộng lẫy, sang trọng, như người phụ nữ không tuổi. Có lẽ chính vì nhan sắc và thần thái hơn người này mà ông Dũng rất yêu chiều vợ. Đến bây giờ khi đã bước vào giai đoạn trung niên, bà Hằng vẫn giữ được nhan sắc lộng lẫy, như người phụ nữ không tuổi. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Trang Trần 'trở mặt 180 độ', bất ngờ lên tiếng bênh vực con dâu nhà bà Nguyễn Phương Hằng - Nguồn: SaoStar

