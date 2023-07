Ánh Viên lên tiếng về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Mới đây, cựu VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên đã đăng tải video đính chính về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Ánh Viên hóm hỉnh nói cười và vô tư véo mũi mình trước camera với lời chia sẻ câu chuyện xung quanh chiếc mũi bị nghi đã có sự can thiệp dao kéo. "Bữa giờ trên tiktok mọi người đồn nhiều là Viên đi sửa mũi. Viên xin đính chính Viên không có sửa nha. Mũi thật, mũi hơi bị to", Ánh Viên nói bằng ngữ điệu hài hước, vui vẻ. Kình ngư người Cần Thơ lý giải về việc mũi mình hiện tại đã gọn gàng hơn trước: "Chắc là do lúc trước, khi Viên tập luyện, Viên thở nhiều quá nên thấy mũi to. Giờ hết tập rồi nên mũi cũng gọn gọn lại". Nguyễn Thị Ánh Viên là VĐV bơi lội xuất sắc nhất lịch sử thể thao Việt Nam. Ánh Viên đã cống hiến 12 năm tuổi trẻ của mình cho đường đua xanh với những thành tích vô cùng nổi bật như giành 25 HCV, 9 HCB, 2 HCĐ sau 5 lần dự SEA Games, phá 8 kỷ lục SEA Games chỉ trong một kỳ đại hội; 1 HCV và 1 HCĐ ở giải vô địch châu Á 2016; 2 HCĐ ASIAD 2014; 3 lần liên tiếp đại diện Việt Nam dự Olympic vào các năm 2012, 2016, 2020... Dù xuất sắc là thế nhưng trong thời gian thi đấu, Ánh Viên cũng gặp rất nhiều áp lực và mệt mỏi. Năm 2022, "tiểu tiên cá" quyết định giải nghệ. Trở về là một cô giáo dạy bơi, Ánh Viên thường xuyên xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, trẻ trung, nhan sắc ngày càng xinh đẹp, cuốn hút. Nụ cười rạng rỡ của nữ kình ngư sinh năm 1996 khiến nhiều người yêu thích và ủng hộ bởi sau chừng ấy năm cống hiến cho thể thao Việt Nam, Ánh Viên có thể cởi bỏ áp lực và làm những điều bản thân yêu thích.

