Anh trai rich kid Tiên Nguyễn lần đầu đăng ảnh tình tứ bên bạn gái

Mới đây, trên trang cá nhân, thiếu gia Phillip Nguyễn - anh trai của rich kid Tiên Nguyễn nhận được nhiều quan tâm của dân mạng khi đăng tải hình ảnh tình tứ "tay trong tay", mỉm cười hạnh phúc bên bạn gái Linh Rin. Kèm theo đó, anh chàng còn tag tên người thương cùng caption ngọt ngào: "Hi, I've missed you" (tạm dịch: Xin chào, anh nhớ em). Trước tình cảm của bạn trai, Linh Rin cũng gây bất ngờ khi có động thái đáp trả vô cùng ngọt ngào. Cụ thể, cô nàng chia sẻ hình ảnh chụp từ xa của Phillip Nguyễn cùng biểu tượng trái tim. Được biết, đây là lần đầu tiên cả hai công khai khoảnh khắc hạnh phúc sau thời gian "rạn nứt" tình cảm. Trước đó, Phillip Nguyễn cũng thường xuyên đăng hình ảnh bạn gái nhưng không đứng chung khung hình. Cả hai chỉ ngầm “đánh dấu chủ quyền” bằng cách mượn hình ảnh 2 thú cưng của mình quấn quít bên nhau để chia sẻ lên mạng xã hội. Phillip Nguyễn đăng ảnh bạn gái nhưng không đứng chung khung hình. Hình ảnh thú cưng của Phillip Nguyễn và Linh Rin quấn quít bên nhau được cả hai chia sẻ lên trang cá nhân. Phillip Nguyễn và Linh Rin công khai chuyện tình cảm vào cuối tháng 8/2019. Được biết, em chồng Hà Tăng là nam doanh nhân nổi tiếng từng trải qua nhiều tin đồn tình cảm với các người đẹp trong showbiz Việt. Trong khi đó, Linh Rin là Quán quân chương trình The Look 2017. Suốt thời gian yêu nhau, cả hai thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh tình tứ cùng những lời thân mật, ngọt ngào. Chuyện tình cảm của con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bạn gái luôn được nhiều người ủng hộ.

