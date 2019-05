Ảnh phượt thủ Việt "ăn bờ, ngủ bụi" ngay dưới rãnh nước gây tranh cãi

Thời gian vừa qua, những hình ảnh dân phượt Việt chọn vệ đường hay những rãnh thoát nước là nơi dừng chân ngủ nghỉ trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Sau khi bức ảnh dân phượt ngủ vệ đường, đã có rất nhiều phượt thủ khác cùng chia sẻ những phút giây được nằm trên “chiếc giường” lý tưởng này. Theo nhiều dân phượt chuyên nghiệp, đi đường xa mệt mỏi mà gặp được rãnh thoát nước bên đường là như "vớ được vàng". Trên fanpage quy tụ nhiều phượt thủ, nickname H.M chia sẻ: "Thường là đi đường đèo mà hai bên đường lại không có nhà dân, các phượt thủ sẽ chọn cách nằm nghỉ ở rãnh nước". Còn nickname T.P chia sẻ: "Mình đã có đôi lần ngủ rãnh và mình khuyên các bạn rằng, khi chọn nằm nghỉ ở rãnh các đoàn phượt nên tránh những khúc cua, chọn đường rộng và thoáng về tầm nhìn để tránh nguy hiểm". Tuy nhiên, dân phượt ngủ vạ vật trên đường từng gây ra khá nhiều tranh cãi về độ an toàn, không chỉ của các phượt thủ mà còn của những người tham gia giao thông. Chưa kể tới việc đi vào những ngày thời tiết không ủng hộ, ngủ ở rãnh nước sẽ càng nguy hiểm hơn khi các khối đất đá đồi núi có thể bất ngờ đổ sụp hay lăn từ trên cao xuống gây nguy hiểm đến tính mạng. Nguy hiểm luôn rình rập khi "chiếc giường" của dân phượt cũng thường là nơi trú ngụ của những loài động vật như rắn, rết. Hãy chọn cho mình chỗ nghỉ an toàn để có một chuyến đi phượt bình an. Hình ảnh nghỉ đêm giữa đường của đoàn phượt được CĐM đăng tải cách đây chưa lâu.

Thời gian vừa qua, những hình ảnh dân phượt Việt chọn vệ đường hay những rãnh thoát nước là nơi dừng chân ngủ nghỉ trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Sau khi bức ảnh dân phượt ngủ vệ đường, đã có rất nhiều phượt thủ khác cùng chia sẻ những phút giây được nằm trên “chiếc giường” lý tưởng này. Theo nhiều dân phượt chuyên nghiệp, đi đường xa mệt mỏi mà gặp được rãnh thoát nước bên đường là như "vớ được vàng". Trên fanpage quy tụ nhiều phượt thủ, nickname H.M chia sẻ: "Thường là đi đường đèo mà hai bên đường lại không có nhà dân, các phượt thủ sẽ chọn cách nằm nghỉ ở rãnh nước". Còn nickname T.P chia sẻ: "Mình đã có đôi lần ngủ rãnh và mình khuyên các bạn rằng, khi chọn nằm nghỉ ở rãnh các đoàn phượt nên tránh những khúc cua, chọn đường rộng và thoáng về tầm nhìn để tránh nguy hiểm". Tuy nhiên, dân phượt ngủ vạ vật trên đường từng gây ra khá nhiều tranh cãi về độ an toàn, không chỉ của các phượt thủ mà còn của những người tham gia giao thông. Chưa kể tới việc đi vào những ngày thời tiết không ủng hộ, ngủ ở rãnh nước sẽ càng nguy hiểm hơn khi các khối đất đá đồi núi có thể bất ngờ đổ sụp hay lăn từ trên cao xuống gây nguy hiểm đến tính mạng. Nguy hiểm luôn rình rập khi "chiếc giường" của dân phượt cũng thường là nơi trú ngụ của những loài động vật như rắn, rết. Hãy chọn cho mình chỗ nghỉ an toàn để có một chuyến đi phượt bình an. Hình ảnh nghỉ đêm giữa đường của đoàn phượt được CĐM đăng tải cách đây chưa lâu.