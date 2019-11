Ảnh: Đội tuyển Việt Nam hòa trước Thái Lan do trọng tài

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc trong trận đấu với Thái Lan tối ngày 19/11 trên SVĐ Mỹ Đình đầy chủ động. Quang Hải liên tục gây sức ép bên hành lang cánh phải với những pha đưa bóng vào trong đầy khó chịu. Phút thứ 7, Quang Hải tạt bóng vào từ hành lang cánh trái, Tiến Linh có cơ hội đánh đầu cận thành và suýt chút nữa mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Đến phút thứ 27, trong lúc các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thi đấu tập trung, đội tuyển Thái Lan được hưởng một quả phạt đền sau tình huống Văn Hậu phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên đúng vào thời khắc khó khăn nhất, Đặng Văn Lâm đã hoá thành người hùng khi cản phá thành công cú sút penalty của Theerathon. Tình huống của Văn Lâm không khác gì một bàn thắng mà thủ môn Việt kiều đã mang về cho HLV Park Hang-seo và các đồng đội. Đúng 4 phút sau, đội tuyển Việt Nam đã có câu trả lời khi Bùi Tiến Dũng đánh đầu đưa bóng vào lưới khung thành Thái Lan sau quả phạt góc. Nhưng thêm một lần nữa, trọng tài chính lại đưa ra một quyết định gây bất lợi cho Việt Nam khi thổi phạt Đoàn Văn Hậu vì cho rằng số 5 đã phạm lỗi với thủ môn Kawin. Sau 2 tình huống vô cùng đáng chú ý, cả Việt Nam và Thái Lan chơi trùng xuống và chủ động giảm tốc độ trận đấu. Những phút đầu hiệp 2 diễn ra khá giống với hiệp 1. Đội tuyển Việt Nam là những người nhập cuộc tốt hơn. Phút 51, Văn Toàn có cơ hội vô cùng thuận lợi để mở tỷ số cho Việt Nam, tiếc rằng cú sút lại đưa bóng đi vọt xà. Sự căng thẳng được đẩy lên cao trào khi Trọng Hoàng có pha phạm lỗi với Supachok. Trọng tài chính quyết định rút thẻ vàng cho số 8 của đội tuyển Việt Nam. Dù chơi ép sân nhưng Thái Lan vẫn chủ động với những pha phản công và tổ chức tấn công vô cùng khó chịu. HLV Park Hang Seo có vẻ như không hài lòng với tỷ số hoà. Đến phút thứ 78, Sarach tung cú sút xa với lực căng và hiểm hóc, rất may Văn Lâm đã cứu thua xuất sắc. Chỉ 5 phút sau, Thái Lan có thêm một tình huống thậm chí còn nguy hiểm hơn. Các cầu thủ áo xanh phối hợp đến tận khung thành của đội tuyển Việt Nam, sau pha cản phá của Văn Lâm, bóng tìm đến chân của cầu thủ Thái Lan, rất may Đoàn Văn Hậu đã lăn xả và lấy thân mình cản bóng. Hoan hô hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Những phút cuối trận trôi qua trong sự âu lo của các CĐV Việt Nam. Đội tuyển Thái Lan là những người tạo ra nhiều pha bóng đáng chú ý hơn. Rất may sự xuất sắc của Đặng Văn Lâm và các cầu thủ ở hàng phòng ngự đã giúp Việt Nam bảo toàn mảnh lưới đến cuối trận. Chung cuộc, Việt Nam và Thái Lan hoà nhau với tỷ số 0-0 trong một thế trận nghẹt thở. Clip Pha Penalty Ngớ Ngẩn Của Đội Tuyển Việt Nam Và Mà Bắt Penalty Suất Thần Của Đặng Văn Lâm - Nguồn: Next Media.

