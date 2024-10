Ảnh cưới đặc biệt cặp đôi chụp cùng chú vịt nổi khắp châu Á

Bộ ảnh cưới đặc biệt nói trên là của cô dâu Nguyễn Thùy Trang và chú rể Thạch Tính (cùng 22 tuổi), ngụ H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Bộ ảnh cưới gây ấn tượng bởi khung cảnh sông nước đặc trưng của miền quê thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, và còn bởi nhân vật cực kỳ đặc biệt là chú vịt có tên Bim Bim. Khi cô dâu chú rể tạo dáng, chủ vịt lững thững đứng bên cạnh vô cùng đáng yêu. Việc chụp hình cưới với thú cưng không phải là việc hiếm lạ, tuy nhiên khi thú cưng lại là một chú vịt thì rất ít gặp. Chính vậy bộ ảnh khiến nhiều người vô cùng thích thú. Được biết, chủ vịt Bim Bim trước đó đã nổi tiếng trên một số nền tảng mạng xã hội chia sẻ video. Trong những video chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của Thùy Trang, Bim Bim xuất hiện như một người bạn diễn. Hè 2019, trong mớ trứng vịt hỏng mẹ mua về làm thức ăn, Thùy Trang phát hiện một quả có dấu hiệu nở nên đem ra ổ cho vịt mẹ ấp. Bim Bim trở thành chú vịt trắng duy nhất trong đàn toàn những con đen nên bị phân biệt đối xử. Cũng kể từ đó Bim Bim lẽo đẽo theo Trang như hình với bóng. Khi quay video, Trang thường đặt Bim Bim lên chiếc ghế nhựa. Nhờ sự xuất hiện của Bim Bim, các video của Trang thu hút về lượng người xem và đăng ký kênh lớn. Sau 6 năm nuôi Bim Bim, Trang cho biết chú vịt rất thông minh và được gia đình yêu quý. Câu chuyện của nữ sinh nghèo quyết tâm thay đổi cuộc sống và chú vịt Bim Bim đã được Room to Read (tổ phi lợi nhuận của Mỹ mang cơ hội bình đẳng giáo dục cho trẻ em gái trên toàn thế giới) chọn làm thành phim hoạt hình và tài liệu She Creates Change (Những cô gái thay đổi thế giới) của Tập đoàn truyền thông và giải trí Warner Bros. Discovery. Khi bộ phim được công chiếu đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. She Creates Change cũng nằm trong danh sách đề cử chính thức của hàng loạt liên hoan phim hoạt hình - tài liệu như Tribeca Festival, Manchester Animation Festival, London Short Film Festival và British Animation Awards. (Ảnh: Youtube, FBNV)

