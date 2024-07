Anh chàng đổi đời nhờ làm sáng tạo nội dung trên Tiktok, Youtube

Đỗ Đạt là cái tên được nhiều người dùng MXH biết đến thông qua những video ngắn diễn lại các hình huống hài hước. Hầu hết những video đều được anh chàng tự viết kịch bản, tự diễn xuất và đăng tải lên các nền tảng như Tiktok, Youtube. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV Trong các video, anh chàng hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau. Sự hài hước và duyên dáng của Đỗ Đạt đã giúp anh có lượng người theo dõi khủng. Bắt đầu làm video trên TikTok từ tháng 12/2019, đến hiện tại Đỗ Đạt đã có 9,5 triệu người theo dõi và 263,5 triệu lượt yêu thích trên nền tảng video ngắn này. Trên Facebook và YouTube, Đạt cũng có lượng fan không thua kém bất kỳ một người nổi tiếng nào, lần lượt là 1,2 triệu và gần 2,7 triệu. Nhiều thống kê cho rằng Đạt "đổi đời" nhờ lượng theo dõi khủng trên. Chỉ sau khoảng 4 năm làm nội dung trên các nền tảng, anh chàng đã tự tay xây một ngôi nhà khang trang, rộng rãi ở tuổi 22. Chàng trai quê Hà Nam cho biết tất cả chi phí xây nhà là tiền do bản thân dành dụm được. Ngôi nhà như một món quà anh chàng báo hiếu cho bố mẹ. Chàng trai nhỏ bé chỉ cao 1m67 nhưng thành quả thì khiến nhiều người phải ngước nhìn. Ngôi nhà cũ của gia đình Đỗ Đạt không bị phá bỏ mà vẫn được giữ lại. Để có được thành công ngày hôm nay, Đỗ Đạt đã phải nỗ lực rất nhiều. Thời gian đầu những video của anh không được nhiều người xem, tuy nhiên nhờ sự kiên trì quay, dựng, lên nội dung đều đặn, những video sau dần được nhiều người biết đến. Chia sẻ về lý do thôi thúc bản thân nỗ lực làm việc, Đạt từng chia sẻ: "Một phần là vì đam mê và hơn hết là mình muốn có thu nhập ổn định để cuộc sống tốt hơn, đỡ đần bố mẹ. Được làm việc mình thích là may mắn và thật hạnh phúc khi điều đó còn được mọi người đón nhận, yêu quý". Đỗ Đạt kết hôn năm 2023, anh cùng vợ đón con đầu lòng vào cuối năm. Sau khi lập gia đình, ngoài việc làm nội dung, Đỗ Đạt cũng chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng anh đang bắt đầu kinh doanh thêm. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV

