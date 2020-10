"An trẻ trâu" - gái xinh hot nhất TikTok được truy tìm là ai?

Sở hữu ngoại hình ưa nhìn một chút là lợi thế giúp nhiều cô gái nổi bật trên MXH. Nếu thêm một "chút muối" thì hẳn sẽ khiến các chàng phải đổ ào ào. Và cô nàng có nickname "An trẻ trâu" hot girl TikTok mới nổi là một điển hình như vậy. Hot TikToker An trẻ trâu tên đầy đủ là Anna Matviichuk sinh năm 1996 đến từ Ukraina và hiện đang sống ở Việt Nam. Anna được ví như búp bê với đôi mắt sâu hút, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ cùng thần thái có chút cuốn hút, bí ẩn. Trên MXH, Anna hài hước tự nhận mình là "trẻ trâu". Tài khoản MXH của cô nàng đều lấy tên "An trẻ trâu". Anna thường làm những video với nội dung hài hước như "gái Tây về quê lấy chồng", "lừa bạn trai Tây ăn mắm tôm", "thử múa quạt...". Tính cách có chút lầy lội, không ngại "tự dìm" bản thân của Anna khiến nhiều người thích thú. Trên TikTok, Anna có hơn 1,5 triệu người follow, con số này là 54k ở Facebook. Hiện tại, Anna đang làm công việc người mẫu ảnh và tích cực xây dựng hình ảnh trên MXH. Anna từng chia sẻ cô muốn trở thành một nghệ sỹ đa năng có thể đóng phim và ca hát. Theo nhiều người theo dõi Anna để lại nhận xét, cô nàng có thể biến hóa trong phong cách từ dễ thương, đáng yêu cho đến đằm thắm, ngọt ngào. Việc biến hóa được đầy đủ phong cách đều đến từ việc Anna sở hữu Thân hình mảnh mai, thon thả cộng thêm gương mặt quyến rũ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mời quý độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

