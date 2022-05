"Ai rồi cũng nợ môn", "tiểu tiên cá" Ánh Viên cũng không ngoại lệ

Là một trong những vận động viên bơi lội xuất sắc khi giúp Việt Nam mang về nhiều thành tích cao cũng như những kỷ lục không tưởng trên đấu trường quốc tế, Nguyễn Thị Ánh Viên là cái tên đầu tiên được NHM hy vọng xuất hiện trong lễ rước đuốc của SEA Games 31 năm nay. Theo kế hoạch ban đầu từ Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021, những gương mặt xuất sắc của thể thao Việt Nam thực hiện nghi thức rước đuốc quanh sân Mỹ Đình gồm: Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Xuân Vinh, Trần Hiếu Ngân, Hoàng Anh Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Nguyễn Thị Tĩnh, Nguyễn Thuý Hiền, Lê Bích Phương và Quách Thị Lan. Tuy nhiên vì lý do dở khóc dở cười mà "tiểu tiên cá" Ánh Viên không thể gánh vác trọng trách vinh dự này. Theo đó, Nguyễn Thị Ánh Viên cho biết cô đang vướng lịch học nên không thể ra Hà Nội trong thời gian này để tham dự lễ khai mạc. Được biết, Ánh Viên đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Thể dục Thể Thao TP HCM, kết quả học tập của Ánh Viên cũng "không phải dạng vừa", song cô nàng vẫn phải trả nợ 4 môn trong chương trình học năm nhất do thời gian đó vướng lịch tập huấn và thi đấu. Thời gian qua, Ánh Viên thường xuyên vắng bóng trên sân tập và các sự kiện do phải cân bằng thời gian cho việc học và việc hoạt động thể thao. Việc Ánh Viên không thể tham dự lễ rước đuốc với lý do có phần hài hước khiến cư dân mạng không khỏi bật cười. Mặc dù lý do dở khóc dở cười nhưng khán giả vẫn tiếc nuối khi Ánh Viên không thể tham gia lễ rước đuốc vì cô nàng chính là vận động viên Việt Nam thành công nhất trong các kỳ SEA Games với 25 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 2 huy chương đồng trong đủ loại hình thi đấu. Ngoài sự vắng mặt bất ngờ của Ánh Viên, SEA Games 31 cũng có một chút sự thay đổi trong lễ rước đuốc, đó là vận động viên Quách Thị Lan thay thế Hoàng Xuân Vinh châm đài lửa đại hội. Người đại diện cho các vận động viên đọc tuyên thệ là Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và kiếm thủ Vũ Thành An sẽ nhận nhiệm vụ cầm cờ cho đoàn Việt Nam. Với thành tích khủng, khán giả hy vọng Ánh Viên có thể sớm trở lại đấu trường bơi lội. Bên cạnh việc thi đấu, Ánh Viên còn được phong quân hàm Thượng úy năm 2013.

Là một trong những vận động viên bơi lội xuất sắc khi giúp Việt Nam mang về nhiều thành tích cao cũng như những kỷ lục không tưởng trên đấu trường quốc tế, Nguyễn Thị Ánh Viên là cái tên đầu tiên được NHM hy vọng xuất hiện trong lễ rước đuốc của SEA Games 31 năm nay. Theo kế hoạch ban đầu từ Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021, những gương mặt xuất sắc của thể thao Việt Nam thực hiện nghi thức rước đuốc quanh sân Mỹ Đình gồm: Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Xuân Vinh, Trần Hiếu Ngân, Hoàng Anh Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Nguyễn Thị Tĩnh, Nguyễn Thuý Hiền, Lê Bích Phương và Quách Thị Lan. Tuy nhiên vì lý do dở khóc dở cười mà "tiểu tiên cá" Ánh Viên không thể gánh vác trọng trách vinh dự này. Theo đó, Nguyễn Thị Ánh Viên cho biết cô đang vướng lịch học nên không thể ra Hà Nội trong thời gian này để tham dự lễ khai mạc. Được biết, Ánh Viên đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Thể dục Thể Thao TP HCM, kết quả học tập của Ánh Viên cũng "không phải dạng vừa", song cô nàng vẫn phải trả nợ 4 môn trong chương trình học năm nhất do thời gian đó vướng lịch tập huấn và thi đấu. Thời gian qua, Ánh Viên thường xuyên vắng bóng trên sân tập và các sự kiện do phải cân bằng thời gian cho việc học và việc hoạt động thể thao. Việc Ánh Viên không thể tham dự lễ rước đuốc với lý do có phần hài hước khiến cư dân mạng không khỏi bật cười. Mặc dù lý do dở khóc dở cười nhưng khán giả vẫn tiếc nuối khi Ánh Viên không thể tham gia lễ rước đuốc vì cô nàng chính là vận động viên Việt Nam thành công nhất trong các kỳ SEA Games với 25 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 2 huy chương đồng trong đủ loại hình thi đấu. Ngoài sự vắng mặt bất ngờ của Ánh Viên, SEA Games 31 cũng có một chút sự thay đổi trong lễ rước đuốc, đó là vận động viên Quách Thị Lan thay thế Hoàng Xuân Vinh châm đài lửa đại hội. Người đại diện cho các vận động viên đọc tuyên thệ là Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và kiếm thủ Vũ Thành An sẽ nhận nhiệm vụ cầm cờ cho đoàn Việt Nam. Với thành tích khủng, khán giả hy vọng Ánh Viên có thể sớm trở lại đấu trường bơi lội. Bên cạnh việc thi đấu, Ánh Viên còn được phong quân hàm Thượng úy năm 2013.