Ái nữ nhà đại gia đồng nát có lâu đài 70 tỷ lộ diện

Những ngày qua, cộng đồng mạng được phen xôn xao trước công trình lâu đài bề thế của một gia đình ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Cùng với loạt ảnh lâu đài to rộng, quy mô hoành tráng, hình ảnh cô con gái xinh đẹp của “đại gia Nghệ An” cũng được chia sẻ chóng mặt. Ái nữ xinh đẹp nhà đại gia đồng nát Nghệ An có tên Nguyễn Thị Quỳnh Phương, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Quỳnh Phương là chị gái cả, dưới cô là 3 người em, hai trai, một gái. Cô nàng được mệnh danh là “cô vợ quốc dân” khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khả ái cùng vóc dáng gợi cảm. Quỳnh Phương chia sẻ, những ngày qua cô đã quen với việc hình ảnh bản thân được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đọc những bình luận gọi cô là “người vợ quốc dân” và gọi bố cô là “bố vợ”, cô nàng thấy hài hước, thú vị. “Mình không ngờ có một ngày được mọi người quan tâm theo cách này. Tuy nhiên, một số Fanpage nói bố mình xây nhà 70 tỷ tặng con gái thì không đúng. Mình xin đính chính lại là bố mình xây nhà cho cả gia đình chứ không cho riêng ai”, Quỳnh Phương nói. Là tiểu thư của một gia đình giàu có nhưng Quỳnh Phương rất tự lập. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô đi học thẩm mỹ, sau đó tự mở cơ sở kinh doanh riêng. Ngoài 20 tuổi, Quỳnh Phương đã có thể tự lập tài chính, ngoài ra mua được vài mảnh đất làm “của để dành”. “Mình vẫn còn rất nhiều mục tiêu cần đạt được như tự mua nhà, lo cho bố mẹ và các em… Quan điểm của mình là dù hoàn cảnh gia đình giàu hay nghèo cũng phải cố gắng tự lập, tự chủ tài chính, tự lo cho bản thân sau đó là báo hiếu bố mẹ”, cô gái Nghệ An chia sẻ. Có bố mẹ giỏi giang trong kinh doanh, Quỳnh Phương học hỏi được rất nhiều điều. Thần tượng của cô chính là người bố mẫu mực, không gia trưởng, không nhậu nhẹt, luôn chăm chỉ kiếm tiền để lo cho vợ con, hết mực chăm sóc, vun vén gia đình.

