Ái nữ Minh Nhựa diện nội y, lộ bụng bầu bấp chấp vết rạn

Kể từ khi thông báo mang bầu lần hai, ái nữ nhà Minh Nhựa tích cực chăm đăng tải hình ảnh trên những tài khoản mạng xã hội của mình. Vốn có thân hình khá nhỏ nhắn, khi mang thai Joyce Phạm không tăng cân nhiều, cơ thể vẫn gọn gàng, quyến rũ và chỉ tập trung vào phần bụng. Đây cũng là lý do khiến cô diện nhiều trang phục bó sát, tự tin khoe nhan sắc dù bầu khá to. Mới đây, con gái Minh Nhựa tung ảnh diện nội y trong phòng ngủ. Mái tóc xoăn dài khiến nữ rich kid trông xinh đẹp hơn. Khoảnh khắc ghi lại Joyce Phạm mặc bộ bikini màu vàng cát, thỏa sức tạo dáng trước ống kính cùng những cành hoa ly tươi xanh. Đáng chú ý, Joyce Phạm còn khoe cận cảnh vết rạn da trên bụng bầu dù cô để ảnh nền đen trắng. Dưới bộ ảnh netizen vẫn dành lời khen ngợi cho Joyce Phạm với nhiều mỹ từ như: "Mẹ bầu xinh quá", "Đẹp xuất sắc luôn chị ơi", "Chị tóc xoăn xinh quá", "Mẹ Joyce xinh quá"... Điều đáng nói ở đây là Joyce Phạm đang bầu vượt mặt nhưng nàng vẫn tự tin lên đồ siêu bốc lửa, thậm chí "ăn đứt" khối hội gái chưa chồng con. Khác với phong cách kín đáo trong lần đầu mang thai, ở lần thứ hai làm mẹ, ái nữ Joyce Phạm tích cực diện những trang phục gợi cảm, hở bạo hơn. Suốt thời kỳ bầu bí, nữ rich kid vẫn vô tư diện trang phục khoét lưng sâu hay bikini hút cả chục nghìn like của cư dân mạng. Có thể thấy vòng 2 của Joyce Phạm đã khá lớn, nhiều người dự đoán cô đang ở những tháng cuối của thai kỳ. Bà mẹ trẻ không hề tỏ vẻ mệt mỏi, ngược lại thần thái cô nàng rất tươi tắn, nhuận sắc vô cùng. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

