8 nỗi khổ chỉ người nuôi mèo mới hiểu

1. Mới ngủ dậy đã bị dọa: Nhiều người vẫn tưởng rằng khi mở mắt ra sẽ thấy mèo cưng nằm cạnh, nhìn mình bằng ánh mắt long lanh. Nhưng thực tế, bạn sẽ bị đánh thức vì con mèo của mình đang nằm vắt ngang cổ hay bị cào vào người để... mài móng. 2. Bị cào cấu: Vuốt ve "hoàng thượng" không chỉ giúp chúng thấy thoải mái mà "con sen" cũng vui vẻ và giải tỏa căng thẳng. Nhưng sẽ có lúc bạn đang say sưa vuốt lưng, âu yếm thì bị mèo cưng quay ra cào cấu đau điếng mà chẳng hiểu vì sao. 3. Lãng phí tiền vô ích: Chắc hẳn không ít người nuôi mèo từng trải qua cảm giác tiếc tiền khi mua đồ chơi cho mèo mà chúng chẳng thèm đoái hoài. Vì đơn giản, chúng chỉ thích chui vào hộp giấy và cào đống len của bạn thôi. 4. Bị "bơ" không cần lý do: Mỗi lần thấy con mèo yêu quý tiến lại, bạn sẽ ngay lập tức muốn sờ, cưng nựng nó. Nhưng khi bạn định làm thế, nó lại quay lưng bỏ đi, để lại chủ trong cảm giác hụt hẫng, khó hiểu. 5. Đồ đạc bị phá hoại: Nuôi mèo trong nhà sẽ rèn luyện cho chủ nhân sự bình tĩnh và nhẫn nại. Dù cắn dây cáp, cào nát tài liệu, hay làm bất cứ trò điên rồ nào, chúng cũng chẳng hề mảy may quan tâm sự tức giận của chủ. 6. Bị "áp bức": Mèo luôn thích những nơi ấm áp như quần áo mới sấy, nằm lên nóc tivi hay máy tính... Không có gì khó hiểu nếu một ngày, bạn bị con mèo mình nuôi nằm lên mặt hay vắt ngang cổ. Hầu hết người yêu mèo vẫn phải im lặng chấp nhận, không nỡ mắng chúng. 7. Cảm giác bị lợi dụng: Bình thường chủ gọi mãi chẳng thấy đâu, xin được vuốt ve thì không cho, chỉ cần ngửi thấy mùi hay nghe thấy tiếng mở thức ăn, lũ mèo sẽ chạy lao đến bên bạn như có phép màu. Đặc điểm này của những con mèo khiến chủ nhân có cảm giác đang bị lợi dụng. 8. Là "con sen" đích thực: Nuôi một con mèo, bạn phải chấp nhận làm "con sen" thực thụ, nghĩa là luôn quan tâm đồ ăn, thức uống và cả nơi đi vệ sinh của chúng. Chỉ cần bạn lơ là, không đổ đầy thức ăn vào tô, chúng có thể tỏ ra hờn dỗi ngay.

