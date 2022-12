"7749" lần mua hàng online và cái kết "méo mặt"

Cho dù có là một con nghiện mua hàng online thì cũng không ai dám mạnh miệng tuyên bố chưa bao giờ mua phải hàng đểu. Bởi vì nhiều shop online vì lợi nhuận mà bất chấp, bán những mặt hàng không đúng như lúc quảng cáo. Nhiều chị em cũng đã "khóc ròng" khi gặp phải thảm hoạ mua hàng online và mong chờ nhất thì khi unbox lại vô cùng sai trái. Lúc đặt hàng háo hức bao nhiêu thì khi nhận lại thất vọng bấy nhiêu, đúng là khi mua hàng qua mạng thì "tùy tâm của người bán và độ may mắn của người mua". Này là lỗi tại trang phục hay do người mua thừa cân nhỉ, thế mới nói mua quần áo thì nên đến tận nơi để thử. Nhìn phát là ra ngay hàng thật, hàng fake, nhận hàng mà kiểu này thì chỉ có khóc ròng rồi chấm 1 sao cho người đến sau rút kinh nghiệm. Ngay khi những bức ảnh mua hàng online và cái kết chia sẻ lên mạng xã hội ai nấy đều bày tỏ sự đồng cảm vì ít nhiều đã rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhiều người cho rằng mua hàng online quá tiện lợi vì ngồi nhà cũng có đồ mới để mặc nhưng làm ăn kiểu này thì khó mà bền được, chẳng ai dại gì quay lại mua lần thứ 2. Dưới đây là một số trường hợp cũng bị chủ cửa hàng cho ăn quả lừa, cay lắm nhưng chẳng biết phải làm thế nào, đành đăng đàn mạng xã hội để mọi người cùng bàn tán cho nguôi cơn giận. Các chị em thường xuyên mua hàng online nếu không muốn ăn quả lừa như trên thì tốt nhất nên chọn shop uy tín, thân quen, có review tốt, có ảnh thật, công khai giá sẽ an tâm hơn, nếu có thể yêu cầu shop được check hàng trước để tránh "tiền mất tật mang". Nếu muốn chắc ăn hơn thì nên đến tận shop để xem thử hàng rồi mới quyết định chọn mua.

