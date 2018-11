7 kiểu người yêu không thể mang đến hạnh phúc cho bạn

1. Nghiện ngập: Con người có thể nghiện bất cứ thứ gì. Họ thường không nhận thức được vấn đề và cố gắng phủ nhận sự phụ thuộc của bản thân. Nếu không được tiếp xúc với thứ gây nghiện, họ sẽ trở nên hung hăng hoặc đau khổ. Hãy chú ý đến hành động, lời nói và phản ứng của họ. 2. Lạm dụng người khác: Câu hỏi về người cũ là bài kiểm tra rất hiệu quả để đánh giá. Nếu họ nói xấu người yêu cũ thì bạn cần xem lại mối quan hệ của mình. Những người có tính cách lạm dụng người khác thường hay ghen tuông, kiểm soát quá mức, luôn áp đặt và không bao giờ nhận sai. 3. Hay phàn nàn: Người hay phàn nàn không bao giờ thấy hạnh phúc và luôn cố gắng tìm lý do khiến họ trở nên đau khổ. Hãy thử yêu cầu họ ngừng phàn nàn và chuyển sang những chủ đề dễ chịu. Họ sẽ chẳng có thể kiếm ra chuyện gì vui vẻ và sởm trở lại với "sở thích" than phiền về mọi thứ. 4. Trẻ con to xác: Một số người có phần con nít bên trong lớn đến mức cảm tưởng như không bao giờ lớn. Họ sợ những người trưởng thành và khía cạnh nghiêm túc của cuộc sống như công việc, các mối quan hệ, trách nhiệm. Những người này không thể sống thiếu cha mẹ hoặc sẽ thường xuyên tranh luận với họ. 5. Vô cảm: Một số người cho rằng bộc lộ cảm xúc là dấu hiệu của sự yếu đuối. Điều này khiến họ trở nên thờ ơ hoặc ích kỷ. Những người này cũng sẽ chẳng bao giờ làm bất cứ điều gì để cải thiện mối quan hệ. Liên lạc hay gặp gỡ họ rất khó khăn hoặc có khi phải mất hàng giờ mới nhận được tin nhắn hồi đáp. 6. Quá đề cao bản thân: Chúng ta đều phải tôn trọng và yêu thương chính mình, nhưng quá đề cao bản thân sẽ làm hỏng mọi thứ. Để nhận biết kiểu người này, bạn chỉ cần đếm số lần họ nói rằng: "Tôi thế này, tôi thế kia…". Một người không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài bản thân sẽ khiến người khác trở thành cái bóng của họ. 7. Quá cầu toàn: Người cầu toàn chỉ thích những điều họ tạo ra, thường chỉ trích và muốn thay đổi người yêu. Cấu trúc câu yêu thích của họ là: "Cái này tốt đấy nhưng lần sau chúng ta nên…", "Em trông cũng ổn nhưng nên đi tập thể dục đi…". Tình yêu không có sự hoàn hảo và những người cầu toàn cũng ít khi quan tâm đến sở thích hay tôn trọng lối sống của người khác.

