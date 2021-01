5 tháng chia tay, ViruSs và Ngân Sát Thủ bất ngờ chung "khung hình"

Cách đây khoảng 5 tháng, ồn ào đường ai nấy bước của ViruSs và Ngân Sát Thủ cũng nhận về nhiều sự chú ý của dân tình. Ở bên nhau hơn 5 năm trước khi công khai chia tay, fan của ViruSs và Ngân Sát Thủ vẫn hi vọng ngày cặp đôi tái hợp. Mới nhất, Ngân Sát Thủ đã lần đầu tiên xuất hiện trên trang cá nhân của ViruSs kể từ khi chia tay. Ngoài cặp đôi trên, trong ảnh còn có thêm các nhân vật đình đám khác trong giới streamer và game thủ như PewPew và Chim Sẻ Đi Nắng. Tuy nhiên, phía dưới bức ảnh, dân tình lại dồn hết sự chú ý vào việc Ngân Sát Thủ và ViruSs chung khung hình. Hàng loạt bình luận bất ngờ và dành lời khen về sự xinh đẹp của Ngân Sát Thủ. Bên cạnh, đó nhiều người còn nhận xét ViruSs và bạn gái cũ chia tay văn minh đồng thời hi vọng cặp đôi sẽ có ngày "gương vỡ lại lành". Về phần mình, Ngân Sát Thủ cũng mau chóng để lại bình luận phía dưới bức ảnh. Cô nàng lên giọng hờn dỗi: "Ủa... Facebook ai người đó đẹp à?". Đây cũng có thể xem là lần đầu tiên ViruSs và Ngân Sát Thủ công khai tương tác như vậy trên MXH kể từ lúc chia tay. Trước đó, Ngân Sát Thủ thông báo chuyện chia tay là do ViruSs đề nghị. Lý do của họ không phải người thứ 3 xen vào mà là bởi không tìm thấy đáp án trong bài toán mà cả hai còn đang dang dở. Ngân Sát Thủ cho biết ViruSs luôn bận với mọi thứ, có nhiều ước mơ hoài bão lớn còn cô chỉ ở nhà, tập trung stream nên không có thời gian cho nhau dẫn đến khoảng cách xa dần. ViruSs và Ngân Sát Thủ từng là cặp đôi đẹp nhất nhì làng streamer. Mời quý độc giả xem video: Tập trung đầu tư cho AMEE, St.319 đang bỏ bê MONSTAR? - Nguồn: Saostar

