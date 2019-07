2 hot girl sexy Sài Gòn bị hiểu nhầm 'yêu nhau' vì quá thân thiết

Nguyễn Ngọc Chi (trái) và Lê Mỹ Kim (phải) là 2 hot girl nổi tiếng sexy ở Sài Gòn. Sở hữu vóc dáng gợi cảm, 3 vòng nóng bỏng và gu thời trang cá tính, 2 cô nàng nhận được sự quan tâm của giới trẻ dù không hoạt động nghệ thuật. Chia sẻ với Zing.vn, Mỹ Kim cho biết: "Tụi mình quen nhau qua một người bạn. Lúc đầu 2 đứa không có ấn tượng gì nhưng càng về sau, chung sở thích thời trang, cùng phong cách nên thân từ khi nào chẳng biết". Mỹ Kim nói thêm do cả 2 đều mạnh mẽ, "tính như đàn ông" nên có gì cũng chia sẻ thẳng thắn, ít xảy ra mâu thuẫn. Cô kể: "Bọn mình bị đồn là đang yêu vì thân thiết quá, đi đâu cũng có nhau, còn bón cho nhau ăn, lau nước mắt cho nhau ở nơi đông người nữa". Tuy nhiên, 9X khẳng định "2 đứa đều thích con trai nhưng hiện tại đều ngại yêu nên vẫn độc thân". Mỹ Kim sinh năm 1996, đang làm công việc về thẩm mỹ ở Sài Gòn. 9X trung thành với mái tóc đen, dài và make up theo tông nâu trầm. Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1,55 m nhưng Mỹ Kim vẫn "đốt mắt" dân mạng bởi 3 vòng nóng bỏng 84-58-86. 9X cho biết đã nâng mũi để có gương mặt thanh thoát hơn còn body hiện tại là kết quả của tập gym đều đặn, chưa từng đụng dao kéo. Nguyễn Ngọc Chi sinh năm 1995 là cựu du học sinh Mỹ. Cô không phải gương mặt quá xa lạ với giới trẻ. Trước đây, 9X là bạn gái của rapper Andree nhưng cả hai đã "đường ai nấy đi" vào cuối năm 2018 sau một năm bên nhau. Nói về lý do chia tay, Ngọc Chi cho biết do cả hai không hợp nhau nên quyết định dừng lại, không ai là người có lỗi. Với cô, quan trọng là đã yêu và được yêu, khi không thể cố gắng thêm nữa thì nên cho nhau lối đi riêng.

