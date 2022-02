15 chú chó bị tiêu hủy, "nữ đại gia quận 7" mất niềm tin

Có lẽ nhiều người vẫn chưa quên vụ việc 16 chú chó bị tiêu huỷ ở Cà Mau hồi cuối năm 2021 vừa qua. Sau vụ việc ấy, rất nhiều mạnh thường quân đã hỗ trợ ông Phạm Minh Hùng (49 tuổi), chủ đàn chó với số tiền lên đến 120 triệu. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết "tố" chủ đàn chó ở Cà Mau đã tiêu sạch số tiền 120 triệu do nhà hảo tâm quyên góp, thậm chí còn "ngửa tay xin thêm". Trước thông tin này, " nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng - một trong những mạnh thường quân giúp đỡ vợ chồng ông Hùng trước đó liên tục có động thái gây chú ý. Chia sẻ thông tin liên quan đến vụ việc trên, Đoàn Di Băng cảm thán: "Đọc xong thấy...", kèm theo "icon mặt buồn". Sau đó, nữ đại gia kiêm bà xã doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ lại lên một "tút'' khác ám chỉ việc lòng tốt của mình bị đặt sai chỗ. Cụ thể, Đoàn Di Băng có viết: "Sao cái lòng tôi cứ bị hết người này đến người khác lợi dụng vậy? Chúa ơi soi đường con đi để con giúp đúng người cần giúp được không ạ? Con mất niềm tin quá, hic". Dưới bài viết, rất nhiều người đã vào động viên, an ủi Đoàn Di Băng. Khi có người thắc mắc: "Lại buồn lòng vụ 15 chú chó hả", "nữ đại gia quận 7" lặng lẽ thả "icon mặt khóc" bình luận này. Vào hồi tháng 10/2021, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về vợ chồng Phạm Minh Hùng (49 tuổi) chở theo 15 chú chó và một con mèo đến Cà Mau. Sau khi họ được đưa vào bệnh viện để điều trị COVID-19, đàn chó mèo được lực lượng phòng chống dịch xã Khánh Hưng (huyện Trần Văn Thời) mang đi tiêu hủy. Lý do chính quyền thực hiện việc tiêu hủy đàn vật nuôi được cho là vì đàn chó khó kiểm soát, chạy lung tung trong khu cách ly, tại xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, khi vợ chồng ông Hùng phải cách ly tại đây. Sau khi sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều mạnh thường quân đã giúp đỡ ông Hùng gây dựng lại đàn chó mới. Tổng số tiền ông Hùng nhận được là 120 triệu đồng. Thời điểm đó, vợ chồng Đoàn Di Băng xác nhận đã giúp đỡ vợ chồng ông Hùng 50 triệu tiền mặt để trang trải giai đoạn khó khăn. Ngoài ra, vợ chồng đại gia Đoàn Di Băng còn hứa khi hết dịch sẽ sắp xếp công việc cho vợ chồng này với mức lương là 12 triệu đồng/tháng. Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

