1001 cách chống say xe “bá đạo” của hội tiền đình

Say tàu xe là nỗi ám ảnh kinh hoàng của rất nhiều người dân khi tham gia giao thông. Cũng từ đó, rất nhiều những biện pháp để chống say xe đã được những người có tiền sử bị say xe nghĩ ra để chống lại việc phải ngồi hàng giờ trên xe. Vỏ quýt, bánh mỳ, kẹo gừng là những "phương thuốc" dễ tìm để tránh né những trận say tàu xe của nhiều người. Ngoài việc sử dụng thuốc uống, cao dán huyệt, nhiều người bị say xe còn nghĩ ra cách ngửi bánh mì để cho đỡ say xe. Không chỉ ngửi 1 mẩu là là ngửi nguyên 1 chiếc. Vỏ quýt hay tinh dầu từ vỏ quýt cũng là phương thức hữu hiệu để chống say xe được nhiều người sử dụng. Hãi hùng với kiểu ngủ chống say xe của cô gái trên. Nhiều người còn tá hỏa tưởng cô bạn này treo cổ. Những hình ảnh của hội say xe vô tình tạo ra cảnh hài hước, khiến người xem không thể nhịn cười. Để không phải ngửi mùi điều hòa của xe ô tô dẫn đến say xe thì cách duy nhất chỉ có thể buộc kín mặt. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc chống say xe “bá đạo” khiến bạn phải bật cười. Ninja xe khách luôn lựa chọn cho mình những hình thức chống say xe hợp lý. Bánh mì xin được đồng hành cùng bạn trong suốt chuyến đi này. Đây là cách tốt nhất để ngủ ngon và quên đi cơn buồn nôn khi không phải ngửi mùi của xe ô tô. Ảnh: Tổng hợp

