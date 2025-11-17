Công cụ AI Mỹ gây sốc khi chạy trên nền tảng Trung Quốc

Hai startup Mỹ trị giá hàng chục tỷ USD bị nghi ngờ dùng mô hình AI mã nguồn mở Trung Quốc làm nền tảng.
Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương, Bùi Khánh Linh, Minh Thư, Ngọc Châu...đồng loạt khoe hình ảnh dự đám cưới Á hậu Tâm Như.
Dù gây tranh cãi, cô nàng vẫn thu hút mọi ánh nhìn qua phong cách thời trang đẳng cấp, từ khoác lông dày đến dáng đi tự tin trên thảm đỏ.
Mẫu xe MPV BYD M9 2026 vừa ra mắt Việt Nam được nâng cấp với pin dung lượng lớn hơn, mức tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn và hệ thống hỗ trợ lái hiện đại hơn.
Người Inuit nổi tiếng với nền văn hóa cổ xưa độc đáo và khả năng thích nghi phi thường trong môi trường Bắc Cực khắc nghiệt.
Cầy vằn (Suricata suricatta) được biết đến như biểu tượng của đời sống sa mạc châu Phi khắc nghiệt, nơi cộng đồng loài này phát triển nhờ sự hợp tác bền chặt.
Hương Giang chuộng váy áo quyến rũ, cá tính còn Kiều Duy theo đuổi phong cách ngọt ngào khi tham gia hai cuộc thi khác nhau.
Vòng vây của Nga quanh Pokrovsk ngày càng siết chặt và tính toán sai lầm về chiến lược của Kiev đã khiến Pokrovsk thất bại giống như chiến dịch Kursk.
Wolf River Electric kiện Google vì AI Overview hiển thị thông tin sai, gây thiệt hại hợp đồng lớn.
Con tôm sú với chiều dài hơn 20cm, nặng khoảng 300g, được đánh bắt ngoài biển, giá tới hơn 6 triệu đồng/con khiến nhiều vị khách tò mò.
Trong loạt ảnh mới, Jenny Huỳnh khiến người theo dõi xao xuyến với bộ ảnh mùa thu vàng rực đầy lãng mạn trong giao diện ‘Lofi girl’ thư giãn,
Biệt thự mới của vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền mang phong cách Địa Trung Hải, từ phòng khách, bếp cho đến ban công đều toát lên sự chỉn chu, nhẹ nhàng.
Lương Thùy Linh tranh thủ nếm thử món phở bò tim cật, trứng non nổi tiếng Hạ Long. Diễn viên Hương Giang tạo dáng nhí nhảnh trên đường phố Nhật Bản.
Pù Luông mùa sương mù hiện lên huyền ảo với bản làng, ruộng bậc thang và núi rừng, trở thành điểm săn mây, sống ảo lý tưởng cho du khách.
Thạch bì lợn giòn ngon, giàu collagen tự nhiên, giúp da mịn màng và khỏe mạnh. Món ăn đơn giản, bổ dưỡng, thích hợp cho mùa thu hanh khô.
'Hot girl trứng rán' Trần Thanh Tâm mới đây khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh hoành tráng trong buổi tiệc đầy tháng của cô con gái đầu lòng.
Từ năm 2026, bốn con giáp này bước vào thời kỳ vượng tài, đặc biệt thuận lợi về đất đai và nhà cửa, giúp họ dễ tích lũy, mua nhà và cải thiện cuộc sống đáng kể.
Sau khi một ngôi mộ thế kỷ 18 tại nghĩa trang ở Anh bị sụp đổ, người ta phát hiện bên dưới là một hầm mộ bí ẩn có thể thuộc về gia đình giàu có.
Chuyện về Leonardo da Vinci luôn khiến người đời sau kinh ngạc, đặc biệt là những chi tiết ít nổi bật nhưng thể hiện tài năng phi thường và độc đáo của ông.
Những ngày qua, hàng chục cá thể chim cắt Amur xuất hiện tại bãi bồi sông Hồng, Hà Nội thu hút sự chú ý của nhiều người. Đây là loài chim di cư cực hiếm.
Đà Lạt được National Geographic xếp hạng số 1 trong danh sách 7 điểm ngắm bình minh đẹp nhất thế giới, thu hút du khách nhờ trải nghiệm săn mây đặc sắc.