Công cụ AI Mỹ gây sốc khi chạy trên nền tảng Trung Quốc

Số hóa

Hai startup Mỹ trị giá hàng chục tỷ USD bị nghi ngờ dùng mô hình AI mã nguồn mở Trung Quốc làm nền tảng.

Thiên Trang (TH)
Căng thẳng công nghệ Mỹ và Trung leo thang khi xuất hiện nghi vấn về các công cụ AI lập trình.
Cognition AI tung mô hình SWE-1.5 nhưng bị tố dựa trên GLM-4.6 của Zhipu AI Trung Quốc.
Cursor cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi công cụ Composer tạo ra dấu vết bằng tiếng Trung.
Cả hai công ty Mỹ đều chọn cách im lặng trước các yêu cầu bình luận từ cộng đồng công nghệ.
Về pháp lý, họ không vi phạm vì giấy phép mã nguồn mở cho phép thương mại hóa tự do.
Tuy nhiên, sự thiếu minh bạch gây tranh cãi dữ dội về đạo đức và trách nhiệm sử dụng AI.
Zhipu AI khéo léo phản ứng, nhấn mạnh giá trị đóng góp mã nguồn mở cho toàn cầu.
Sự việc là cú đánh mạnh vào niềm tự hào Silicon Valley, cho thấy ranh giới cạnh tranh và hợp tác ngày càng mờ nhạt.
