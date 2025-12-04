Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bộ Công an bắt giữ nhóm cho vay lãi nặng

Nhóm cho vay lãi nặng hoạt động liên tỉnh, manh động, liều lĩnh, uy hiếp, đánh đập để đòi tiền con nợ.

Bảo Ngân

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng với quy mô lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, có tính chất băng nhóm xã hội đen, do các đối tượng Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Ngọc Hưởng và Bùi Văn Hải cầm đầu.

Theo cơ quan chức năng, đây là ổ nhóm tội phạm sống ở các tỉnh thành phía Bắc, di chuyển vào TP HCM và một số tỉnh phía Nam để tổ chức cho vay tín chấp, lãi suất từ 240%/năm đến 670%/năm, sẵn sàng sử dụng hung khí, bạo lực để thu hồi nợ. Các đối tượng tuyển đàn em, phân công vai trò rõ ràng như tìm kiếm người vay, xác minh thông tin, trực tiếp cho vay, thu tiền lãi và gốc.

Để tìm kiếm người vay, các đối tượng chạy app quảng cáo, đăng thông tin trên các hội nhóm, tài khoản mạng xã hội, núp bóng tiệm cầm đồ hoặc rải tờ rơi tại các chợ, khu công nghiệp.

cats-7816.jpg
Các đối tượng Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Ngọc Hưởng, Nguyễn Văn Quang, Bùi Văn Hải. (Ảnh: CAND).

Nhóm chủ yếu nhắm vào tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ, những người có chỗ ở, việc làm ổn định, khoản vay từ 5 triệu đến 1,5 tỷ đồng/lần. Người vay chỉ cần cung cấp căn cước, địa chỉ, quay video mặt và được giải ngân nhanh theo các hình thức như vay góp ngày, vay đứng, cắt lãi trước. Khi nợ đến hạn, nhóm cầm đầu chỉ đạo đàn em gọi điện, đến tận nơi chửi bới, đe dọa, ném chất bẩn, thậm chí bắt giữ, đánh đập con nợ để buộc trả tiền. Các băng nhóm còn liên kết hỗ trợ nhau trong việc tìm khách, cho vay chéo, thu hồi nợ, chia lợi nhuận.

Đối với nhóm của Nguyễn Văn Hai và Nguyễn Văn Quang tại An Giang, Cà Mau đang cho hàng trăm người vay, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Tại TP HCM, nhóm Nguyễn Ngọc Hưởng, Trịnh Xuân Giang, Lê Đình Điều, Vũ Văn Duy, Vũ Văn Huy còn thực hiện cho vay lãi nặng trong giao dịch dân, giữ người trái pháp luật, cướp tài sản.

cats-3548.jpg
Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi. (Ảnh: CAND).

Quá trình mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng trong đường dây còn tổ chức đánh bạc, mua bán và tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp.

Kết quả khám xét liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các nhóm đối tượng nêu trên, Cảnh sát đã thu giữ 9 xe ô tô, 6 xe máy, hơn 200 triệu đồng, 144 căn cước công dân, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 40 điện thoại di động, 1 máy tính, 1 laptop, 4 gậy sắt, 1 súng điện, 3 dao rựa, hàng nghìn tờ rơi quảng cáo cho vay và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can, tạm giam 26 đối tượng cầm đầu và chủ chốt để điều tra về nhiều tội danh liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.

#bắt giữ nhóm cho vay lãi nặng #đánh đập để đòi tiền con nợ

Bài liên quan

Xã hội

Công an Lào Cai ngăn chặn hành vi 'kéo vợ' không đúng phong tục

Anh Giàng Seo Phòng đã đến nhà chị Thào Thị Cú để bắt chị này theo phong tục “kéo vợ”. Do không đồng thuận, chị Cú đã bỏ chạy lên Công an xã trình báo.

Ngày 4/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, khoảng 9h ngày 2/12, Công an xã Xuân Quang (Lào Cai) tiếp nhận tin báo của chị Thào Thị Cú (sinh năm 2005, trú tại thôn Xả Hồ, xã Xuân Quang; dân tộc Mông) về việc khoảng 8h cùng ngày, anh Giàng Seo Phòng (sinh năm 2002, trú tại thôn Phìn Giàng, xã Xuân Quang; dân tộc Mông) đã đến nhà để thực hiện hành vi bắt chị Cú theo phong tục “kéo vợ”. Do không đồng thuận, chị Cú đã bỏ chạy lên Công an xã trình báo và đề nghị được hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Quang nhanh chóng xác minh, tiếp cận hiện trường và đến nơi cư trú của Giàng Seo Phòng để làm việc, tuyên truyền và vận động. Tổ công tác phân tích, giải thích rõ rằng hành vi bắt người khi không có sự đồng ý của người nữ là vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền tự do và thân thể của công dân, có thể bị xử lý theo quy định hiện hành.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Thái Nguyên xác minh người đàn ông chia sẻ nội dung của tổ chức phản động

Công an phường Gia Sàng (Thái Nguyên) vừa làm việc với ông B.T.Q (46 tuổi) để xác minh, làm rõ hành vi chia sẻ các bài viết của tổ chức, đối tượng phản động.

Ngày 4/12, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Công an phường Gia Sàng (Thái Nguyên) vừa làm việc đối với ông B.T.Q (46 tuổi, trú tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) để xác minh, làm rõ hành vi chia sẻ các bài viết của tổ chức Việt Tân và đối tượng phản động Nguyễn Văn Đài.

cats-2808.jpg
Công an phường Gia Sàng làm việc với ông B.T.Q.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới