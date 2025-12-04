Bộ Công an bắt giữ nhóm cho vay lãi nặng

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng với quy mô lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, có tính chất băng nhóm xã hội đen, do các đối tượng Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Ngọc Hưởng và Bùi Văn Hải cầm đầu.

Theo cơ quan chức năng, đây là ổ nhóm tội phạm sống ở các tỉnh thành phía Bắc, di chuyển vào TP HCM và một số tỉnh phía Nam để tổ chức cho vay tín chấp, lãi suất từ 240%/năm đến 670%/năm, sẵn sàng sử dụng hung khí, bạo lực để thu hồi nợ. Các đối tượng tuyển đàn em, phân công vai trò rõ ràng như tìm kiếm người vay, xác minh thông tin, trực tiếp cho vay, thu tiền lãi và gốc.

Để tìm kiếm người vay, các đối tượng chạy app quảng cáo, đăng thông tin trên các hội nhóm, tài khoản mạng xã hội, núp bóng tiệm cầm đồ hoặc rải tờ rơi tại các chợ, khu công nghiệp.

Các đối tượng Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Ngọc Hưởng, Nguyễn Văn Quang, Bùi Văn Hải. (Ảnh: CAND).

Nhóm chủ yếu nhắm vào tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ, những người có chỗ ở, việc làm ổn định, khoản vay từ 5 triệu đến 1,5 tỷ đồng/lần. Người vay chỉ cần cung cấp căn cước, địa chỉ, quay video mặt và được giải ngân nhanh theo các hình thức như vay góp ngày, vay đứng, cắt lãi trước. Khi nợ đến hạn, nhóm cầm đầu chỉ đạo đàn em gọi điện, đến tận nơi chửi bới, đe dọa, ném chất bẩn, thậm chí bắt giữ, đánh đập con nợ để buộc trả tiền. Các băng nhóm còn liên kết hỗ trợ nhau trong việc tìm khách, cho vay chéo, thu hồi nợ, chia lợi nhuận.

Đối với nhóm của Nguyễn Văn Hai và Nguyễn Văn Quang tại An Giang, Cà Mau đang cho hàng trăm người vay, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Tại TP HCM, nhóm Nguyễn Ngọc Hưởng, Trịnh Xuân Giang, Lê Đình Điều, Vũ Văn Duy, Vũ Văn Huy còn thực hiện cho vay lãi nặng trong giao dịch dân, giữ người trái pháp luật, cướp tài sản.

Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi. (Ảnh: CAND).

Quá trình mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng trong đường dây còn tổ chức đánh bạc, mua bán và tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp.

Kết quả khám xét liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các nhóm đối tượng nêu trên, Cảnh sát đã thu giữ 9 xe ô tô, 6 xe máy, hơn 200 triệu đồng, 144 căn cước công dân, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 40 điện thoại di động, 1 máy tính, 1 laptop, 4 gậy sắt, 1 súng điện, 3 dao rựa, hàng nghìn tờ rơi quảng cáo cho vay và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can, tạm giam 26 đối tượng cầm đầu và chủ chốt để điều tra về nhiều tội danh liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.