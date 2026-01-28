Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Hà Nội tìm người biết diễn biến vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 32

Công an TP Hà Nội ra thông báo tìm người biết diễn biến vụ tai nạn giữa xe mô tô và xe đạp điện trên Quốc lộ 32 xảy ra trên địa bàn xã Vật Lại.

Gia Đạt

Ngày 28/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP đang giải quyết vụ việc “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra trên địa bàn xã Vật Lại.

download.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 17h5 ngày 18/1/2026, tại Km57+100 Quốc lộ 32, thuộc địa phận thôn Đồng Bảng, xã Vật Lại, TP Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 29V1-898.15 do anh Nguyễn Viết Tùng (sinh năm 2006) điều khiển va chạm với xe đạp điện do ông Trần Văn Khoán (sinh năm 1953) điều khiển, đang đi phía trước cùng chiều hướng từ cầu Trung Hà đi Sơn Tây.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 - Phòng CSGT CATP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp xác minh và hiện đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng CSGT CATP Hà Nội đề nghị ai là người chứng kiến, biết rõ diễn biến vụ tai nạn hoặc có hệ thống camera ghi nhận được toàn bộ vụ việc nêu trên, đề nghị liên hệ và cung cấp thông tin cho Phòng CSGT – CATP Hà Nội (qua Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 - Phòng CSGT, địa chỉ: số 170 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội) hoặc trực tiếp liên hệ đồng chí Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh - cán bộ thụ lý vụ việc, số điện thoại: 0388.336.866.

Phòng CSGT CATP Hà Nội trân trọng đề nghị và mong nhận được sự phối hợp của người dân.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#Công an Hà Nội #tai nạn giao thông #Quốc lộ 32 #xe mô tô #xe đạp điện

Bài liên quan

Xã hội

Va chạm với xe tải ở Hà Tĩnh, người đi xe máy tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tỉnh lộ 547 đoạn qua xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh), khiến người đàn ông tử vong thương tâm.

Khoảng 12h20 ngày 27/1, xe ô tô tải BKS: 36H - 053.77 do tài xế Ngô Anh T. (SN 1985, ở thôn 2, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 547 (hướng từ xã Cổ Đạm về xã Đan Hải).

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Hai xe đầu kéo va chạm nhau trên Vành đai 3 khiến một người bị thương

Hai xe đầu kéo đã xảy ra va chạm trên Vành đai 3 khiến một người bị thương, giao thông qua lại khu vực bị ùn ứ.

Ngày 16/1, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 4h45 cùng ngày, tại đường Vành đai 3 trên cao (chiều từ Mai Dịch hướng cầu Thăng Long), thuộc phường Nghĩa Đô, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe đầu kéo.

vanh-dai-3.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Xe con bẹp dúm sau va chạm xe tải ở Phú Thọ

Sau va chạm với xe tải trên quốc lộ 21, đoạn qua xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ, xe con bẹp dúm, may mắn không thiệt hại về người.

Ngày 14/1, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo UBND xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe con và xe tải, may mắn không thiệt hại về người.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 13/1, trong quá trình lưu thông trên tuyến quốc lộ 21, xe con mang biển số 28A-078.xx va chạm với xe tải. Sau tai nạn, xe con bẹp dúm, hư hỏng nặng, xe tải cũng hư hỏng nhẹ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới