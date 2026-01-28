Công an Hà Nội tìm người biết diễn biến vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 32

Công an TP Hà Nội ra thông báo tìm người biết diễn biến vụ tai nạn giữa xe mô tô và xe đạp điện trên Quốc lộ 32 xảy ra trên địa bàn xã Vật Lại.

Ngày 28/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP đang giải quyết vụ việc “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra trên địa bàn xã Vật Lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 17h5 ngày 18/1/2026, tại Km57+100 Quốc lộ 32, thuộc địa phận thôn Đồng Bảng, xã Vật Lại, TP Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 29V1-898.15 do anh Nguyễn Viết Tùng (sinh năm 2006) điều khiển va chạm với xe đạp điện do ông Trần Văn Khoán (sinh năm 1953) điều khiển, đang đi phía trước cùng chiều hướng từ cầu Trung Hà đi Sơn Tây.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 - Phòng CSGT CATP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp xác minh và hiện đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng CSGT CATP Hà Nội đề nghị ai là người chứng kiến, biết rõ diễn biến vụ tai nạn hoặc có hệ thống camera ghi nhận được toàn bộ vụ việc nêu trên, đề nghị liên hệ và cung cấp thông tin cho Phòng CSGT – CATP Hà Nội (qua Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 - Phòng CSGT, địa chỉ: số 170 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội) hoặc trực tiếp liên hệ đồng chí Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh - cán bộ thụ lý vụ việc, số điện thoại: 0388.336.866.

Phòng CSGT CATP Hà Nội trân trọng đề nghị và mong nhận được sự phối hợp của người dân.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong