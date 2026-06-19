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Xã hội

Công an Hà Nội làm rõ vai trò luật sư trong vụ án lừa đảo kỳ nghỉ

Vụ án lừa đảo liên quan đến hợp đồng nghỉ dưỡng đang được điều tra, với số tiền thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng, liên quan nhiều luật sư.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ việc, vụ án điển hình về kinh tế, môi trường trên địa bàn như vụ buôn lậu hàng hóa là thực phẩm với số lượng lớn xảy ra trên địa bàn, một số vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Trả lời câu hỏi của báo chí, Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, ngay từ quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã đặt ra vấn đề liên quan của một số luật sư, văn phòng luật trong vụ án lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ". Bởi các bản hợp đồng với khách hàng đều rất dài, trong đó "cài cắm" những điều khoản để bẫy người ký.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang điều tra về việc này. Khi có kết quả sẽ thông tin đến cơ quan báo chí.

"Cơ quan điều tra sẽ làm rõ có hay không sự tiếp tay của người có chức vụ. Nếu có xử lý nghiêm" - đại diện Công an TP Hà Nội thông tin thêm tại hội nghị.

'Bóng dáng' của luật sư trong vụ án

Cũng tại hội nghị, thông tin thêm về vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội nhận định, có liên quan đến sự xuất hiện của luật sư. Đây là cả một hệ thống tạo nên quá trình, để có thể lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng, gồm: 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa tài khoản của các đối tượng hơn 60 tỷ đồng, 11 ô tô trị giá 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 540 tỷ đồng, 3 số tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch 2 tài sản Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng.

Bước đầu ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là 2.700 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng trong vụ án.
Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng trong vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015), trong đó có 2 bị can khởi tố 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền (Điều 324 BLHS năm 2015).

Hiện, Cơ quan CSĐT CATP đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.

Đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Hà/ Tiền Phong
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#luật sư #văn phòng luật #hợp đồng kỳ nghỉ #hà nội #lừa đảo #bảo vệ người tiêu dùng

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