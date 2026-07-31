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Xã hội

Lào Cai xử phạt TikTok 'Cường Tày' vì phát ngôn sai sự thật

Công an xã Phúc Lợi (tỉnh Lào Cai) đã ra quyết định xử phạt L.M.C. - chủ tài khoản TikTok "Cường Tày" vì phát ngôn sai sự thật. 

Bảo Ngân

Ngày 31/7, Công an xã Phúc Lợi (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt L.M.C. (SN 996, cư trú thôn Bản Chang, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai), chủ tài khoản TikTok "Cường Tày".

Trước đó, ngày 23/7/2026, trên mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn video của tài khoản "Cường Tày" có phát ngôn: "Chuyển tiền vào Mặt trận Tổ quốc đớp hết". Đây là thông tin không có căn cứ, gây ảnh hưởng đến uy tín của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phúc Lợi đã tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản TikTok "Cường Tày" là L.M.C.

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Chủ tài khoản TikTok "Cường Tày" tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, L.M.C thừa nhận là người đã phát ngôn nội dung nêu trên và không có bất kỳ căn cứ nào chứng minh tính xác thực của phát ngôn. L.M.C cũng thừa nhận hành vi của mình là đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín của cơ quan, tổ chức, vi phạm quy định của pháp luật.

Nhận thức được hành vi vi phạm, L.M.C đã chủ động gỡ bỏ nội dung vi phạm, gửi lời xin lỗi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng người sử dụng mạng xã hội, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, ngày 30/7/2026 Công an xã Phúc Lợi đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.M.C số tiền 12.500.000 đồng theo quy định tại Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: CSGT Lào Cai hỗ trợ người dân vượt qua nước lũ. Nguồn: CA Lào Cai.

#TikTok Cường Tày #Lào Cai

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