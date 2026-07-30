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Xã hội

Đề nghị kỷ luật giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh.

Mạnh Hưng

Ngày 30/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 10 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

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Ông Nguyễn Văn Dũng. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh).

Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (cũ) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Nguyễn Văn Dũng cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngoài ra, ông Dũng đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dũng.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.

#Ủy ban Kiểm tra Trung ương #Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh #ông Nguyễn Văn Dũng #kỷ luật #Sở Khoa học Bắc Ninh #Nguyễn Văn Dũng

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