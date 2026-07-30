Thấy gì việc Quảng Ninh miễn phí xe buýt điện đưa đón học sinh

Không chỉ giảm áp lực giao thông trước cổng trường, mô hình còn ứng dụng công nghệ số, camera nhận diện và thiết bị chống bỏ quên học sinh, tạo nên một cách tiếp cận mới trong bảo đảm an toàn và thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh.

Công nghệ được đặt ở trung tâm để bảo vệ học sinh

Trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn loay hoay tìm giải pháp giảm ùn tắc trước cổng trường và bảo đảm an toàn cho học sinh, Quảng Ninh đã lựa chọn hướng đi mang tính tiên phong khi kết hợp chính sách an sinh với chuyển đổi xanh trong giao thông công cộng.

Theo đề án vừa được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, từ năm học 2026-2027, tỉnh sẽ thí điểm tổ chức xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí tại ba phường Hồng Gai, Hạ Long và Hà Tu. Giai đoạn đầu triển khai tại 22 cơ sở giáo dục, từ tiểu học đến THPT và trường liên cấp.

Đề án dự kiến bố trí 30 xe buýt điện loại 30 chỗ, vận hành trên 66 tuyến với 139 điểm đón, trả học sinh, kết nối khu dân cư với các trường học. Thời gian di chuyển từ điểm đón đến trường và chiều ngược lại được tính toán không quá 30 phút nhằm bảo đảm thuận tiện cho học sinh và phụ huynh. Đến nay, khoảng 3.000 học sinh đã đăng ký sử dụng dịch vụ.

Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về định hướng của đề án, ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, cho rằng mục tiêu của chương trình không dừng lại ở việc tổ chức phương tiện đưa đón học sinh.

Theo ông Minh, mô hình được xây dựng nhằm đồng thời giải quyết nhiều vấn đề của đô thị hiện đại, từ bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, giảm ùn tắc trước cổng trường vào giờ cao điểm đến hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông.

"Kết quả khảo sát cho thấy học sinh ở gần trường hầu như không có nhu cầu sử dụng xe buýt, trong khi nhiều phụ huynh vẫn đang tiếp tục tìm hiểu mô hình. Tuy nhiên, đa số phụ huynh và các nhà trường đều bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ chủ trương này", ông Minh chia sẻ.

Điểm khác biệt của mô hình là toàn bộ phương tiện đều là xe buýt điện đầu tư mới 100% và được tích hợp hệ thống công nghệ nhằm tăng cường an toàn trong suốt quá trình vận hành.

Theo ông Bùi Hồng Minh, học sinh sẽ được điểm danh tự động khi lên và xuống xe thông qua nền tảng số, bằng thiết bị nhận diện tại cửa xe, điện thoại di động hoặc thẻ học sinh. Dữ liệu được đồng bộ theo thời gian thực để phụ huynh và nhà trường theo dõi hành trình của từng học sinh.

Đáng chú ý, tất cả xe buýt đều được trang bị camera có khả năng nhận diện người còn trên xe sau khi kết thúc hành trình nhằm ngăn ngừa nguy cơ bỏ quên học sinh.

Bên cạnh đó, mỗi xe đều lắp đặt nút xác nhận ở cuối khoang hành khách. Sau mỗi chuyến đi, lái xe và nhân viên phục vụ phải kiểm tra toàn bộ khoang xe trước khi kích hoạt nút xác nhận, bảo đảm không còn học sinh ở lại trên xe.

"Sở Xây dựng sẽ triển khai phần mềm quản lý học sinh trong vài ngày tới để tiếp tục thử nghiệm, hoàn thiện trước khi chính thức đưa vào vận hành", ông Minh cho biết.

Hướng tới mô hình giao thông xanh bền vững

Để đề án vận hành hiệu quả, Quảng Ninh dự kiến hỗ trợ chi phí vận hành hơn 100 triệu đồng mỗi xe mỗi tháng trong năm học 2026-2027. Song song với đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 70% lãi suất đầu tư phương tiện nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển đội xe buýt điện.

Sau một năm thí điểm, địa phương sẽ tổng kết, đánh giá để hoàn thiện cơ chế vận hành lâu dài. Nếu nhu cầu tăng, quy mô đội xe có thể được mở rộng lên tối đa 100 xe buýt điện theo đề án đã được phê duyệt.

Việc miễn phí xe buýt điện đưa đón học sinh cho thấy Quảng Ninh không chỉ đầu tư cho giáo dục bằng các chính sách hỗ trợ trực tiếp, mà còn chủ động xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh và thân thiện với môi trường. Trong bối cảnh các đô thị ngày càng chịu áp lực về giao thông và ô nhiễm, mô hình này được kỳ vọng sẽ trở thành kinh nghiệm đáng tham khảo cho nhiều địa phương trong quá trình phát triển hệ thống giao thông công cộng xanh, thông minh và lấy người dân làm trung tâm.