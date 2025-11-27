Hà Nội

Xã hội

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Các đối tượng sẽ gợi ý người dân truy cập các đường link, app giả mạo có giao diện giống với trang web chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để lừa đảo.

Gia Đạt

Ngày 27/11, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện các trường hợp người dân bị các đối tượng giả danh nhân viên bảo hiểm gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3.jpg
Cảnh giác các trang web giả mạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện cho người dân yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước, mã số bảo hiểm xã hội, số tài khoản ngân hàng… với lý do phục vụ “tích hợp thẻ bảo hiểm y tế”, “chi trả chế độ hưu trí” hoặc “cập nhật ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số”.

Sau đó, các đối tượng sẽ gợi ý người dân truy cập các đường link, app giả mạo có giao diện giống với trang web chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Khi truy cập các trang web, app giả mạo này người dân sẽ chiếm đoạt tài khoản ngân hàng hoặc có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn của các cuộc gọi tự xưng cán bộ bảo hiểm xã hội. Khi có nhu cầu điều chỉnh thông tin, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, người dân cần liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc thông qua các kênh chính thức như:

- Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam: https://baohiemxahoi.gov.vn

- Ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

- Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.9068

Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu giả mạo, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an hoặc gần nhất để được giải quyết kịp thời.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
