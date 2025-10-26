Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Con số biết nói về khối tài sản của gia tộc giàu nhất Châu Á

Kinh doanh

Con số biết nói về khối tài sản của gia tộc giàu nhất Châu Á

Ngoài tòa nhà 27 tầng được định giá 2 tỷ USD ở Mumbai, gia đình Ambani còn sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ khác. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ambani được coi là gia tộc giàu nhất châu Á, với giá trị tài sản ròng khoảng 90,5 tỷ USD tính đến đầu năm 2025. Dẫn đầu là tỷ phú Mukesh Ambani, với đế chế kinh doanh Reliance Industries. Ảnh: Getty
Ambani được coi là gia tộc giàu nhất châu Á, với giá trị tài sản ròng khoảng 90,5 tỷ USD tính đến đầu năm 2025. Dẫn đầu là tỷ phú Mukesh Ambani, với đế chế kinh doanh Reliance Industries. Ảnh: Getty
Theo báo cáo của Barclays-Hurun Ấn Độ, gia tộc Ambani đứng đầu danh sách các doanh nghiệp gia đình có giá trị nhất, với mức định giá tương đương 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia đông dân nhất thế giới. Ảnh: Getty
Theo báo cáo của Barclays-Hurun Ấn Độ, gia tộc Ambani đứng đầu danh sách các doanh nghiệp gia đình có giá trị nhất, với mức định giá tương đương 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia đông dân nhất thế giới. Ảnh: Getty
Reliance Industries - một phần trong đế chế trị giá 25.750 tỷ rupee (hơn 305 tỷ USD) của gia đình Ambani - đang điều hành các tập đoàn hàng đầu Ấn Độ trong lĩnh vực lọc dầu và tiếp thị dầu mỏ, dầu khí, bán lẻ...Ảnh: Getty
Reliance Industries - một phần trong đế chế trị giá 25.750 tỷ rupee (hơn 305 tỷ USD) của gia đình Ambani - đang điều hành các tập đoàn hàng đầu Ấn Độ trong lĩnh vực lọc dầu và tiếp thị dầu mỏ, dầu khí, bán lẻ...Ảnh: Getty
Ước tính, chi phí cho lễ cưới xa hoa của Anant, con trai của Mukesh Ambani năm ngoái lên tới 600 triệu USD. Ảnh: Indianexxpress
Ước tính, chi phí cho lễ cưới xa hoa của Anant, con trai của Mukesh Ambani năm ngoái lên tới 600 triệu USD. Ảnh: Indianexxpress
Ước tính, chi phí cho lễ cưới xa hoa của Anant, con trai của Mukesh Ambani năm ngoái lên tới 600 triệu USD. Ảnh: Indianexxpress
Ước tính, chi phí cho lễ cưới xa hoa của Anant, con trai của Mukesh Ambani năm ngoái lên tới 600 triệu USD. Ảnh: Indianexxpress
Tòa nhà gồm 27 tầng này được định giá 2 tỷ USD, có 3 bãi đáp trực thăng, một ga-ra chứa 168 ôtô, nhiều hồ bơi, 4 tầng vườn tiết kiệm năng lượng, một rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi và một phòng gym. Ảnh: Tripadvisor
Tòa nhà gồm 27 tầng này được định giá 2 tỷ USD, có 3 bãi đáp trực thăng, một ga-ra chứa 168 ôtô, nhiều hồ bơi, 4 tầng vườn tiết kiệm năng lượng, một rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi và một phòng gym. Ảnh: Tripadvisor
Gia đình Ambani còn sở hữu một dinh thự 100 năm tuổi từ tổ tiên ở Chorwad, thuộc quận Junagadh của tiểu bang Gujarat, Ấn Độ. Ảnh: GQ India
Gia đình Ambani còn sở hữu một dinh thự 100 năm tuổi từ tổ tiên ở Chorwad, thuộc quận Junagadh của tiểu bang Gujarat, Ấn Độ. Ảnh: GQ India
Tại Dubai, Mukesh Ambani sở hữu biệt thự bãi biển trên đảo Palm Jumeirah. Ảnh: Getty
Tại Dubai, Mukesh Ambani sở hữu biệt thự bãi biển trên đảo Palm Jumeirah. Ảnh: Getty
Năm 2021, tỷ phú giàu nhất châu Á mua Stoke Park ở Buckinghamshire (Anh) - khi đó là một câu lạc bộ golf và đồng quê nổi tiếng và có lịch sử lâu đời - rồi đóng cửa để cải tạo. Ảnh: Luxury Launches
Năm 2021, tỷ phú giàu nhất châu Á mua Stoke Park ở Buckinghamshire (Anh) - khi đó là một câu lạc bộ golf và đồng quê nổi tiếng và có lịch sử lâu đời - rồi đóng cửa để cải tạo. Ảnh: Luxury Launches
Năm 2022, Mukesh Ambani mua cổ phần kiểm soát 73,4% tại khách sạn 248 phòng Mandarin Oriental ở thành phố New York với giá 98,2 triệu USD. Ảnh: Curly Tales
Năm 2022, Mukesh Ambani mua cổ phần kiểm soát 73,4% tại khách sạn 248 phòng Mandarin Oriental ở thành phố New York với giá 98,2 triệu USD. Ảnh: Curly Tales
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Tài sản gia tộc Ambani #Đế chế Reliance Industries #Bất động sản xa hoa #Chi phí lễ cưới xa xỉ #Biệt thự và nhà sang trọng #Đầu tư quốc tế của tỷ phú

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT