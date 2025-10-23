Hà Nội

Kinh doanh

Hai gia tộc giàu có và lâu đời bậc nhất Việt Nam

Gia tộc Lý Quí và gia tộc Sơn Kim được biết đến là những gia tộc giàu có thuộc hàng bậc nhất Việt Nam.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Gia tộc Lý Quí

Gia tộc Lý Quí được xem là một trong những dòng họ giàu có bậc nhất Việt Nam với bề dày lịch sử kinh doanh truyền đời.

Gia tộc Lý Qúi gây dựng tiếng vang từ nhiều thế hệ trước, khởi đầu bằng các hoạt động thương mại, sau đó mở rộng sang bất động sản, tài chính, đầu tư và sản xuất.

gia-toc4.jpg
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga là người gây dựng sự nghiệp cho gia tộc Lý Quí. Ảnh: Internet

Nhà báo Chánh Trinh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga là người gây dựng sự nghiệp cho gia tộc Lý Quí. Tuy nhiên, phải đến đời doanh nhân Lý Quý Trung (thế hệ thứ 2), cơ ngơi nhà Lý Qúi mới thực sự đáng nể. Dưới sự dẫn dắt của ông Lý Quí Trung, gia tộc Lý Quí đã khẳng định vị thế trong giới doanh nhân Việt.

Nổi tiếng nhất là chuỗi cửa hàng "ông Hoàng Phở", cái tên góp phần đưa món ăn đặc trưng của Việt Nam quảng bá rộng rãi hơn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Từ đó đến nay, gia tộc Lý Quí đã xây dựng nhiều thương hiệu khác nhau, giá trị lên đến hàng tỷ USD.

gia-toc1.jpg
Gia tộc Lý Quí. Ảnh: Internet

NTK Lý Quí Khánh - con trai ông Lý Quí Trung sở hữu nhiều showroom thời trang tại TP HCM, biệt thự cao cấp, xe sang...

Lý Quí Khánh được cho là đang sở hữu căn penthouse triệu đô nằm ở vị trí đắc địa Sài Gòn và cơ ngơi xinh xắn tại Đà Lạt.

Gia tộc Sơn Kim

Gia tộc Sơn Kim với lịch sử phát triển qua ba thế hệ, được đánh giá là một trong những dòng họ danh giá và giàu có bậc nhất tại Việt Nam.

Khởi nguồn từ ngành dệt may trong những năm 1950, gia tộc Sơn Kim đã đặt nền móng vững chắc và dần mở rộng sang bất động sản, bán lẻ và thời trang, tạo dựng nên một đế chế kinh doanh đa ngành có tầm ảnh hưởng lớn.

gia-toc3.jpg
Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Sơn. Ảnh: FBNV

Tiền thân của Sơn Kim Group là Hợp tác xã Đại Thành – hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dệt may. Người đặt nền móng phát triển cho tập đoàn là bà Nguyễn Thị Sơn – một trong những nữ doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam. Bà từng giữ chức Tổng giám đốc Công ty Legamex, một trong những doanh nghiệp may mặc xuất khẩu hàng đầu thời kỳ đó, với lực lượng lao động lên tới 10.000 người.

gia-toc2.jpg
Gia tộc Sơn Kim là một trong những gia tộc danh giá nhất Việt Nam. Ảnh: FBNV

Năm 1993, thế hệ thứ ba của gia tộc thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sơn Kim, đánh dấu bước chuyển sang mô hình tập đoàn đa ngành. Trải qua nhiều thập kỷ, dưới sự dẫn dắt của bà Nguyễn Thị Sơn, Sơn Kim Group hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực bất động sản, bán lẻ và thời trang. Một số công ty thành viên nổi bật gồm: SonKim Land (bất động sản), SonKim Mode (thời trang), VGS Shop (bán lẻ truyền hình), Vision 21 (truyền thông)...

Không chỉ sở hữu khối tài sản khổng lồ, gia tộc Sơn Kim còn được xem là hình mẫu của sự kế thừa thành công giữa các thế hệ. Người con trai Nguyễn Hoàng Tuấn và thế hệ cháu Nguyễn Hoàng Anh đã tiếp nối di sản, đưa tập đoàn vươn ra tầm khu vực với hàng loạt dự án bất động sản hạng sang tại TP HCM như The Nassim, Gateway Thảo Điền, Metropole Thủ Thiêm...

Bí mật về gia tộc ba đời giàu nhất Trung Quốc

Gia tộc họ Rong đã xây dựng một đế chế công nghiệp - tài chính hùng mạnh, phá vỡ lời nguyền "không ai giàu ba họ".

Với 3 thế hệ liên tiếp có người giàu nhất Trung Quốc, gia tộc họ Rong là một trong những trường hợp hiếm hoi duy trì được sự giàu có, ảnh hưởng và vị thế xã hội trong suốt hơn 100 năm qua.

Từ những bước đi đầu tiên với tiệm cầm đồ nhỏ ở Thái Thương, gia đình họ Rong đã từng bước xây dựng một đế chế công nghiệp và tài chính được xem là hình mẫu trong lịch sử kinh tế tư nhân Trung Quốc.

5 gia tộc giàu nhất thế giới

Nhà Walton đứng vị trí dẫn đầu trong danh sách gia tộc giàu nhất thế giới với nhiều thành viên đều có tài sản trên 100 tỷ USD.

Gia tộc Walton: 432,4 tỷ USD

Sam Walton mở cửa hàng tạp hóa giảm giá đầu tiên của mình tại Bentonville, Arkansas, vào năm 1962 và biến nó thành một đế chế bán lẻ "bằng cách mua lại hàng hóa giá rẻ và bán chúng với giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh".

Gia tộc khiến thế giới nể phục vì giàu có suốt 400 năm

Dù khối tài sản không phải số một Trung Quốc nhưng gia tộc họ Bối vẫn khiến nhiều người ngả mũ vì có tới hàng nghìn bất động sản ở Thượng Hải, Tô Châu.

Trong giới thương nhân châu Á, có một câu nói được truyền tụng “Phú bất quá tam đại”, có nghĩa là sự giàu có hiếm khi tồn tại quá ba thế hệ. Tuy nhiên, điều này không ứng nghiệm với gia tộc họ Bối, gia tộc duy trì được sự hưng thịnh suốt 17 đời ở Tô Châu (tỉnh Giang Tô).

Từ một tiệm thuốc bắc nhỏ ở Tô Châu, gia tộc họ Bối đã gây dựng một đế chế tài chính - bất động sản với giá trị hàng tỷ USD, kéo dài qua 17 đời suốt gần 400 năm.

