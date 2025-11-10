Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
ColorOS 16 chính thức cập nhật, 13 thiết bị OPPO được ưu tiên

Số hóa

ColorOS 16 chính thức cập nhật, 13 thiết bị OPPO được ưu tiên

OPPO bắt đầu triển khai ColorOS 16 toàn cầu dựa trên Android 16, ưu tiên cập nhật cho 13 thiết bị cao cấp như Find X8, N5 và Reno 14 Pro.

Thiên Trang (TH)
OPPO đã phát hành ColorOS 16 toàn cầu, bắt đầu từ các dòng cao cấp như Find X8 và N5.
OPPO đã phát hành ColorOS 16 toàn cầu, bắt đầu từ các dòng cao cấp như Find X8 và N5.
Ba thiết bị đầu tiên nhận bản cập nhật ổn định gồm Find X8, X8 Pro và N5.
Ba thiết bị đầu tiên nhận bản cập nhật ổn định gồm Find X8, X8 Pro và N5.
Từ ngày 11/11, OPPO mở rộng cập nhật cho Find N3, N3 Flip và Pad 3 Pro.
Từ ngày 11/11, OPPO mở rộng cập nhật cho Find N3, N3 Flip và Pad 3 Pro.
Tổng cộng có 13 thiết bị được xác nhận cập nhật ColorOS 16 sớm nhất trong tháng 11: OPPO Find X8, OPPO Find X8 Pro, OPPO Find N5, OPPO Find N3, OPPO Find N3 Flip, OPPO Pad 3 Pro (nội địa), OPPO Reno 14 Pro 5G, OPPO Reno 14 Pro 5G Diwali Edition, OPPO Reno 14 F 5G, OPPO Reno 13 Pro 5G, OPPO Reno 13 5G, OPPO Reno 13 F 5G, OPPO Pad 3 Pro (phiên bản quốc tế nằm trong đợt phát hành thứ hai).
Tổng cộng có 13 thiết bị được xác nhận cập nhật ColorOS 16 sớm nhất trong tháng 11: OPPO Find X8, OPPO Find X8 Pro, OPPO Find N5, OPPO Find N3, OPPO Find N3 Flip, OPPO Pad 3 Pro (nội địa), OPPO Reno 14 Pro 5G, OPPO Reno 14 Pro 5G Diwali Edition, OPPO Reno 14 F 5G, OPPO Reno 13 Pro 5G, OPPO Reno 13 5G, OPPO Reno 13 F 5G, OPPO Pad 3 Pro (phiên bản quốc tế nằm trong đợt phát hành thứ hai).
ColorOS 16 mang thiết kế mới lấy cảm hứng từ ánh sáng và bóng tối trong tự nhiên.
ColorOS 16 mang thiết kế mới lấy cảm hứng từ ánh sáng và bóng tối trong tự nhiên.
Bản cập nhật bổ sung Seamless Animation và nâng cấp tính năng cá nhân hóa bằng AI.
Bản cập nhật bổ sung Seamless Animation và nâng cấp tính năng cá nhân hóa bằng AI.
Màn hình Always-On hiển thị toàn bộ hình nền, cùng Flux Home Screen linh hoạt hơn.
Màn hình Always-On hiển thị toàn bộ hình nền, cùng Flux Home Screen linh hoạt hơn.
ColorOS 16 hứa hẹn cải thiện hiệu năng, giao diện và trải nghiệm người dùng toàn diện.
ColorOS 16 hứa hẹn cải thiện hiệu năng, giao diện và trải nghiệm người dùng toàn diện.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#ColorOS 16 #OPPO #Cập nhật #Find X8 #Reno 14

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT