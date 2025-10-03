Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
ColorOS 15 được khen là hệ điều hành mượt mà nhất

Số hóa

ColorOS 15 được khen là hệ điều hành mượt mà nhất

ColorOS 15 từ OPPO chinh phục cả reviewer lẫn người dùng nhờ hiệu năng ổn định, giao diện trực quan và tính năng AI thông minh.

Thiên Trang (TH)
ColorOS 15 ra mắt năm 2024 đã nhanh chóng gây ấn tượng nhờ cải tiến rõ rệt về tốc độ và độ mượt.
ColorOS 15 ra mắt năm 2024 đã nhanh chóng gây ấn tượng nhờ cải tiến rõ rệt về tốc độ và độ mượt.
Reviewer Vinh Xô cho biết nền tảng này phản hồi cực nhanh và đồng bộ trên nhiều dòng máy.
Reviewer Vinh Xô cho biết nền tảng này phản hồi cực nhanh và đồng bộ trên nhiều dòng máy.
Duy Luân đánh giá hiệu ứng chuyển động “mượt, êm, mướt” và còn hoàn thiện hơn các phiên bản trước.
Duy Luân đánh giá hiệu ứng chuyển động “mượt, êm, mướt” và còn hoàn thiện hơn các phiên bản trước.
Dương Dê thích các tính năng dịch thuật nhanh, tìm nhạc và chia sẻ dữ liệu sang iOS mà chưa hãng Android nào làm được.
Dương Dê thích các tính năng dịch thuật nhanh, tìm nhạc và chia sẻ dữ liệu sang iOS mà chưa hãng Android nào làm được.
Tuấn Ngọc khẳng định ColorOS 15 là một trong những giao diện Android hoàn thiện nhất tại Việt Nam.
Tuấn Ngọc khẳng định ColorOS 15 là một trong những giao diện Android hoàn thiện nhất tại Việt Nam.
Người dùng Minh Phú (TP.HCM) nhận xét hệ điều hành này nhiều tính năng thông minh nhưng vẫn dễ sử dụng.
Người dùng Minh Phú (TP.HCM) nhận xét hệ điều hành này nhiều tính năng thông minh nhưng vẫn dễ sử dụng.
Tô Hoa (Hà Nội) cho rằng sự mượt mà của ColorOS khiến chị gắn bó với OPPO suốt 5 năm qua.(Ảnh: We buy)
Tô Hoa (Hà Nội) cho rằng sự mượt mà của ColorOS khiến chị gắn bó với OPPO suốt 5 năm qua.(Ảnh: We buy)
Các công nghệ như Luminous Rendering Engine và Trinity Engine chính là chìa khóa giúp ColorOS 15 duy trì hiệu năng ổn định lâu dài.
Các công nghệ như Luminous Rendering Engine và Trinity Engine chính là chìa khóa giúp ColorOS 15 duy trì hiệu năng ổn định lâu dài.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#ColorOS 15 #OPPO #hệ điều hành mượt mà #Android tùy biến #AI thông minh #hiệu năng ổn định

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT