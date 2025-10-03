ColorOS 15 được khen là hệ điều hành mượt mà nhất

ColorOS 15 từ OPPO chinh phục cả reviewer lẫn người dùng nhờ hiệu năng ổn định, giao diện trực quan và tính năng AI thông minh.
'Nữ DJ hàng đầu Việt Nam' Mie (tên thật Trương Tiểu My) sở hữu vòng 1 đầy đặn, vòng eo nhỏ gọn và gu thời trang gợi cảm.
Sergey Brin, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg đã chi một số tiền khổng lồ cho những chiếc du thuyền siêu sang trong những năm gần đây.
Theo Military Review, Nga đã tiêu diệt nhóm quân Azov đang bị bao vây ở phía nam hồ chứa nước Kleban-Byk sau khi đơn vị này từ chối đầu hàng.
Lấy cảm hứng từ Bailey - một chú cún cưng của đại gia giấu tên, hãng xe siêu sang Anh quốc đã cho ra đời chiếc xe Rolls-Royce Spectre độc nhất vô nhị.
Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng cùng nhiều sao Việt: Võ Tấn Phát, Đen Vâu, Gil Lê quyên góp cho bà con chịu thiệt hại vì mưa bão.
Quân đội Nga vừa tiếp nhận lô BMPT Terminator nâng cấp, được tăng cường giáp, lưới chống UAV và hệ thống tác chiến điện tử.
Hồng Ánh chụp ảnh kỷ niệm bên nhiều đồng nghiệp: Đại Nghĩa, Mỹ Uyên, Đình Toàn khi dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu tại Nhà hát kịch Idecaf.
Ẩn mình ở phía Bắc dãy Ural, rừng nguyên sinh Komi là một trong những khu rừng taiga lớn nhất thế giới, mang giá trị sinh thái và đa dạng sinh học đặc biệt.
Trong lịch sử tiến hóa của Trái Đất, bọ cạp biển khổng lồ Jaekelopterus khiến giới khoa học kinh ngạc bởi kích thước khủng và tập tính săn mồi độc đáo.
Trong loạt ảnh mới, Khánh Huyền đã biến không gian xe hơi thành studio độc đáo để khoe trọn vóc dáng cuốn hút cùng nhan sắc xinh đẹp.
Mùa thu Hàn Quốc thêm phần lãng mạn với thảm cỏ hồng ở công viên Misa Gyeongjeong, điểm check-in miễn phí hút khách gần Seoul.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/10, Bạch Dương thuận lợi, có thể thu lợi như ý. Bảo Bình tình cảm hư hao, đừng quá kiêu ngạo.
Hình ảnh của một cô gái với lớp nền trắng sáng khác biệt hoàn toàn so với màu da cơ thể đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Sau hôn lễ ngọt ngào hồi tháng 9, vợ chồng ca sĩ Hồ Quang Hiếu – Tuệ Như tranh thủ thời gian rảnh để “hâm nóng” tình cảm bằng chuyến du lịch Hàn Quốc.
Trong 31 năm qua, Wards Auto đã công bố bảng xếp hạng “10 Best Engines & Propulsion Systems”, được xem như tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.
Hàng chục nghìn gốc đào, quất tại Hà Nội đang bị nhấn chìm khi nước sông Hồng dâng cao sau ảnh hưởng của bão số 10.
Đặc điểm nổi bật ngôi nhà là mặt tiền ốp đá cuội và những bức tường dày, kết hợp hệ thống khoảng đệm, sân thượng, vườn cây và hồ nước được bố trí khéo léo.
Giữa cảnh ngập lụt ở Tuyên Quang, nhóm du khách quốc tế bất ngờ xắn tay giúp dân dọn bùn. Hành động giản dị để lại dấu ấn đẹp trong du lịch Việt Nam.
Ngắm loạt ảnh 'vào bếp' của Bảo Khuyên, nhiều người hâm mộ còn nói đùa rằng ước gì được thưởng thức món ăn mà cô nàng tự tay nấu.
Sĩ Thanh tiếp tục khẳng định hình tượng gợi cảm quen thuộc khi tung ra loạt ảnh mới, khoe trọn thân hình săn chắc và tràn đầy sức sống.