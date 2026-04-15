Colombia phê duyệt kế hoạch tiêu hủy khoảng 80 con hà mã

Chính phủ Colombia đã phê duyệt kế hoạch tiêu hủy khoảng 80 con hà mã nhằm bảo vệ hệ sinh thái cũng như an toàn cho người dân.

Tâm Anh (TH)

Theo Bộ trưởng Môi trường Colombia Irene Vélez, quyết định tiêu hủy khoảng 80 con hà mã vào cuối năm nay được đưa ra sau khi giới chức trách cân nhắc nhiều biện pháp như triệt sản hoặc di dời tới sở thú đều có những hạn chế bao gồm chi phí cao nhưng không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Bộ trưởng Vélez cho biết, đàn hà mã có thể bị tiêu hủy nhưng chưa xác định thời điểm triển khai. "Nếu không hành động, chúng ta sẽ không thể kiểm soát số lượng của chúng. Đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ hệ sinh thái", Bộ trưởng Vélez phát biểu.

Colombia hiện là quốc gia duy nhất ngoài châu Phi có quần thể hà mã sống hoang dã. Đàn hà mã gồm khoảng 80 con là "hậu duệ" của 4 cá thể do trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar đưa về nuôi những năm 1980. Khi ấy, bốn con hà mã này được nuôi trong vườn thú tư nhân tại điền trang Hacienda Nápoles, thuộc thung lũng sông Magdalena.

Nghiên cứu của Đại học Quốc gia Colombia chỉ ra tính đến năm 2022, số hà mã ngoài tự nhiên đã lên tới khoảng 170 con. Một số cá thể hà mã đã xuất hiện ở những khu vực cách xa trang trại cũ hơn 100 km.

Nếu không có biện pháp hiệu quả để kiểm soát hà mã thì một số chuyên gia ước tính quần thể của chúng có thể tăng lên 1.000 con vào năm 2035.

Những con hà mã bơi ở sông Magdalena, Doradal, Colombia ngày 29/3/2022. Ảnh: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images.

Giới chức môi trường cảnh báo hà mã là loài động vật to lớn, hung dữ, tiềm ẩn nguy cơ đối với người dân. Không chỉ vậy, chúng còn cạnh tranh nguồn thức ăn và môi trường sống với các loài bản địa.

Tuy nhiên, sự hiện diện của những con hà mã cũng mang lại lợi ích kinh tế nhất định. Người dân sống quanh điền trang Hacienda Nápoles đã tận dụng những con vật này để phát triển các tour tham quan và kinh doanh sản phẩm lưu niệm theo chủ đề này.

Sau khi kế hoạch tiêu hủy khoảng 80 con hà mã được giới chức trách công bố, các nhà bảo vệ động vật đã lên tiếng phản đối.

'Đột nhập' chuồng hà mã lùn để quay phim, người đàn ông bị phạt tiền

Người đàn ông xâm nhập trái phép vào chuồng hà mã lùn Moo Deng để quay phim đã bị tòa án Thái Lan tuyên phạt 10.000 baht (khoảng 7,9 triệu đồng).

Mới đây, Vườn thú mở Khao Kheow cho biết, tòa án Thái Lan đã tuyên phạt một người đàn ông 300 USD sau khi người này xâm nhập trái phép vào khu nuôi nhốt của Moo Deng - con hà mã lùn (pygmy hippo) quý hiếm gây sốt trên mạng xã hội.

Giám đốc Vườn thú Narongwit Chodchoy cho biết, công tố viên thông báo người đàn ông đã bị kết tội sau khi thừa nhận hành vi và bị phạt khoản tiền 10.000 baht (khoảng 7,9 triệu đồng). Thông qua quyết định pháp lý trên, ông Narongwit cũng nhấn mạnh việc bảo vệ "quyền lợi của động vật", dù là ở trong khu nuôi nhốt hay ngoài tự nhiên.

[INFOGRAPHIC] Loài hà mã tí hon có nguy cơ tuyệt chủng ở châu Phi

Giữa những khu rừng rậm Tây Phi, hà mã lùn (Choeropsis liberiensis) là loài thú quý hiếm, có vẻ ngoài dễ thương và lối sống cực kỳ kín đáo.

Sinh vật kỳ lạ kỷ Tam Điệp, nặng 1 tấn y hệt hà mã có ngà

Placerias, một sinh vật có từ trước thời khủng long thống trị, nổi tiếng với thân hình giống hà mã và lối sống bán thủy sinh độc đáo trong kỷ Tam Điệp.

Placerias không phải khủng long hoặc bò sát. Chúng thuộc một nhóm riêng biệt gọi là synapsid, có họ hàng gần với động vật có vú hiện đại hơn là thằn lằn. Ảnh: Pinterest.
Chúng nặng tới một tấn và dài khoảng 3,5 mét. Kích thước này khiến chúng trở thành động vật lớn nhất trong môi trường sống của mình. Ảnh: Pinterest.
