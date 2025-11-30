Hà Nội

Sinh vật kỳ lạ kỷ Tam Điệp, nặng 1 tấn y hệt hà mã có ngà

Giải mã

Placerias, một sinh vật có từ trước thời khủng long thống trị, nổi tiếng với thân hình giống hà mã và lối sống bán thủy sinh độc đáo trong kỷ Tam Điệp.

T.B (tổng hợp)
Placerias không phải khủng long hoặc bò sát. Chúng thuộc một nhóm riêng biệt gọi là synapsid, có họ hàng gần với động vật có vú hiện đại hơn là thằn lằn. Ảnh: Pinterest.
Chúng nặng tới một tấn và dài khoảng 3,5 mét. Kích thước này khiến chúng trở thành động vật lớn nhất trong môi trường sống của mình. Ảnh: Pinterest.
Chúng có ngà ngắn cong hướng xuống\. Ngà được dùng để lật đất bùn tìm thức ăn. Ảnh: Pinterest.
Placerias sống gần sông và đầm lầy, giống như hà mã hiện đại. Chúng dành nhiều thời gian trong bùn để tránh nắng. Ảnh: Pinterest.
Hộp sọ của Placerias rất dày và khỏe. Điều này hỗ trợ trong việc đào bới và tự vệ. Ảnh: Pinterest.
Chúng sống theo đàn nhỏ để tránh kẻ săn mồi. Việc kết bầy tăng cơ hội sinh tồn trước các loài săn mồi lớn. Ảnh: Pinterest.
Placerias tuyệt chủng trước khi khủng long trở nên phổ biến. Sự thay đổi môi trường và cạnh tranh sinh thái khiến chúng biến mất sớm. Ảnh: Pinterest.
Nhiều hóa thạch Placerias được tìm thấy nguyên vẹn trong lớp bùn cổ. Điều này giúp tái dựng chính xác giải phẫu của chúng. Ảnh: Pinterest.
#Loài sinh vật cổ đại hơn khủng long #Sinh vật bán thủy sinh kỷ Tam Điệp #Nhóm synapsid và mối liên hệ với động vật có vú #Đặc điểm sinh thái của Placerias #Vai trò và đặc điểm cấu tạo của ngà Placerias #Môi trường sống gần sông

