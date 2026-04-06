Cô gái sốc phản vệ phải cấp cứu vì ăn đặc sản bánh trứng kiến

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế Cẩm Khê Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một nữ bệnh nhân 24 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê (Phú Thọ) trong tình trạng nổi ban sẩn vùng đầu, mặt, cổ sau khi ăn đặc sản “bánh trứng kiến”.

Theo lời kể, khoảng 3 giờ sau khi ăn bánh trứng kiến, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng ngứa, nổi ban sẩn rải rác ở vùng đầu, mặt, cổ, kèm cảm giác khó chịu, buộc phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.

Bác sĩ Nguyễn Thị Diện, bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết, các biểu hiện lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị phản vệ độ I.

Người có cơ địa dị ứng không nên ăn đặc sản bánh trứng kiến - Ảnh minh họa nguồn Internet

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân có dị ứng với cua, trong ngày chỉ sử dụng bánh trứng kiến là yếu tố khác biệt so với thường ngày, các thực phẩm khác không thay đổi.

Do đó, nguyên nhân nhiều khả năng liên quan đến việc ăn bánh trứng kiến. Sau khi được điều trị theo phác đồ phản vệ, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và được ra viện sau 1 ngày.

Theo bác sĩ Diện, bánh trứng kiến là món ăn ngon, giàu dinh dưỡng, được khai thác tự nhiên và là đặc sản của người dân vùng cao.

Tuy nhiên, với những người có cơ địa mẫn cảm, thực phẩm này có thể gây dị ứng, thậm chí có những trường hợp nặng, việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, dù là đặc sản, bánh trứng kiến không phải là món ăn phù hợp với người có tiền sử dị ứng.

