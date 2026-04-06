Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cô gái sốc phản vệ phải cấp cứu vì ăn đặc sản bánh trứng kiến

Ăn đặc sản bánh trứng kiến có vị béo bùi, đang gây sốt cô gái phải nhập viện khẩn cấp vì sốc phản vệ.

Thúy Nga

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế Cẩm Khê Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một nữ bệnh nhân 24 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê (Phú Thọ) trong tình trạng nổi ban sẩn vùng đầu, mặt, cổ sau khi ăn đặc sản “bánh trứng kiến”.

Theo lời kể, khoảng 3 giờ sau khi ăn bánh trứng kiến, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng ngứa, nổi ban sẩn rải rác ở vùng đầu, mặt, cổ, kèm cảm giác khó chịu, buộc phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.

Bác sĩ Nguyễn Thị Diện, bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết, các biểu hiện lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị phản vệ độ I.

banh-trung-kien.jpg
Người có cơ địa dị ứng không nên ăn đặc sản bánh trứng kiến - Ảnh minh họa nguồn Internet

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân có dị ứng với cua, trong ngày chỉ sử dụng bánh trứng kiến là yếu tố khác biệt so với thường ngày, các thực phẩm khác không thay đổi.

Do đó, nguyên nhân nhiều khả năng liên quan đến việc ăn bánh trứng kiến. Sau khi được điều trị theo phác đồ phản vệ, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và được ra viện sau 1 ngày.

Theo bác sĩ Diện, bánh trứng kiến là món ăn ngon, giàu dinh dưỡng, được khai thác tự nhiên và là đặc sản của người dân vùng cao.

Tuy nhiên, với những người có cơ địa mẫn cảm, thực phẩm này có thể gây dị ứng, thậm chí có những trường hợp nặng, việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, dù là đặc sản, bánh trứng kiến không phải là món ăn phù hợp với người có tiền sử dị ứng.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Giá xăng Việt Nam thấp hơn nhiều nước

#Nguy cơ dị ứng thực phẩm đặc sản #Phản vệ do ăn bánh trứng kiến #Ảnh hưởng của cơ địa dị ứng #bánh trứng kiến #đặc sản #dị ứng

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hai cha con sốc phản vệ do tìm tổ chim bị ong đốt

Khi cơ thể phản ứng quá mức với dị nguyên do ong đốt, mạch máu giãn đột ngột, phế quản co thắt, gây suy hô hấp và trụy tim mạch.

Anh T. 39 tuổi và con trai 9 tuổi (trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ) lên đồi tìm tổ chim, bất ngờ vướng phải tổ ong mật. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm con ong tỏa ra tấn công khiến hai cha con hoảng loạn, bị đốt dồn dập và nhanh chóng rơi vào tình trạng phản vệ, phải nhập viện cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, cả hai cha con đều trong tình trạng rét run, khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt, đau nhiều vùng ong đốt, vết đốt sưng đỏ, có vài nốt thâm đen hoại tử ở giữa. Bác sĩ CKI Nguyễn Hồng Nhung - Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết, người cha có 200 nốt ong đốt, người con có 80 nốt ong đốt.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chế độ ăn của mẹ bầu có ảnh hưởng đến nguy cơ dị ứng ở trẻ?

Ăn uống hợp lý trong thai kỳ giúp giảm nguy cơ viêm da cơ địa và dị ứng, tránh kiêng khem quá mức không cần thiết.

Những năm gần đây, các bệnh lý dị ứng ở trẻ như viêm da cơ địa, dị ứng thức ăn, hen phế quản hay viêm mũi dị ứng có xu hướng gia tăng. Bên cạnh yếu tố di truyền, ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy môi trường trong giai đoạn bào thai đóng vai trò quan trọng trong việc “lập trình” hệ miễn dịch của trẻ. Trong đó, chế độ ăn của mẹ khi mang thai là yếu tố được đặc biệt quan tâm.

Chế độ ăn của mẹ trong thai kỳ tác động thế nào đến nguy cơ dị ứng của con?

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Can thiệp đặc biệt cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim dị ứng thuốc cản quang

Đây là ca đầu tiên thực hiện can thiệp mạch vành hoàn toàn không dùng thuốc cản quang và cũng là một trong rất ít trường hợp được ghi nhận tại Việt Nam.

Một nữ bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp rơi vào tình thế nguy hiểm khi xuất hiện dị ứng thuốc cản quang. Trong bối cảnh đó, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ đã triển khai một chiến lược can thiệp đặc biệt, cứu sống bệnh nhân trong gang tấc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới