Mẹ đặt con ngồi lên tủ giày cạnh cửa sổ, bé gái ngã từ tầng 12 xuống đất

Bé gái 4 tuổi ở Vasai tử vong thương tâm sau khi rơi từ cửa sổ tầng 12 không có lưới bảo vệ khi cùng mẹ đến thăm nhà người thân.

Trường Hân t/h

Sự việc vừa xảy ra tại Vasai, bang Maharashtra (Ấn Độ), một bé gái 4 tuổi đã tử vong sau khi rơi từ cửa sổ tầng 12 của căn hộ người thân mà em cùng mẹ tới thăm.

Toàn bộ sự việc thương tâm được camera ghi lại

Theo thông tin từ cảnh sát, sự việc diễn ra chỉ trong vài giây và được camera an ninh ghi lại. Khi hai mẹ con chuẩn bị rời khỏi nhà, người phụ nữ đặt con gái ngồi lên giá giày sát cửa sổ mở để làm việc khác.

Hình ảnh từ camera cho thấy, người mẹ quay lại bên trong căn hộ trò chuyện với ai đó, trong khi bé gái tự đứng lên, cố ngồi lên bệ cửa sổ, rồi mất thăng bằng và rơi xuống.

Ngay lập tức, tiếng hét hoảng loạn vang lên, một người đàn ông vội vã chạy xuống cầu thang, còn người mẹ kêu gào gọi tên con. Một số cư dân gần đó nghe tiếng động cũng lao ra ngoài.

Cảnh sát cho biết cửa sổ không được lắp lưới bảo vệ. Bé gái tử vong tại chỗ, vụ việc được ghi nhận là tai nạn và chuyển hồ sơ cho đồn cảnh sát Naigaon xử lý.

