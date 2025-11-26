Hà Nội

Rơi từ tầng 3 xuống đất, bé trai 5 tuổi tử vong

Ngã từ cửa sổ tầng 3 chung cư xuống đất, bé trai 5 tuổi đã tử vong khi tới bệnh viện.

Trường Hân t/h

Đoạn phim ghi lại khoảnh khắc thương tâm khi một bé trai năm tuổi ở Ấn Độ rơi từ cửa sổ căn hộ tầng ba xuống đất, cùng với hình ảnh thi thể của bé. Bé tử vong ngay lập tức do chấn thương sọ não nghiêm trọng (xuất huyết não). Dường như vụ việc xảy ra chỉ vài phút sau khi mẹ bé ngủ thiếp đi.

Sự việc đã được camera giám sát lắp đặt gần đó ghi lại.

Cậu bé 5 tuổi rơi từ căn hộ xuống. Video: sorkab.com

Theo các quan chức, vụ việc xảy ra tại chung cư Shivshakti ở khu vực Desaiwadi. Cậu bé, được xác định là Jayraj Devmurari, đã vô tình ngã từ cửa sổ khi đang chơi trong nhà vào ngày 13/11. Cậu bé ngay lập tức được đưa đến bệnh viện công và bác sĩ điều trị tuyên bố cậu đã tử vong.

Người dân nghe thấy tiếng động lớn liền chạy ra ngoài thì phát hiện bé trai nằm trên mặt đất với nhiều vết thương nghiêm trọng. Bé trai bị thương nặng ở đầu, được cho là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Khoảnh khắc bé trai 2 tuổi rơi thẳng xuống hố thang máy ngay trước mắt cha mẹ

Một bé trai 2 tuổi bất ngờ rơi xuống hố thang máy sâu hun hút ngay trước sự bất lực của bố mẹ. Khoảnh khắc kinh hoàng này đã được camera an ninh ghi lại.

Đoạn video an ninh cho thấy bé Matvey, mặc áo ấm, tung tăng tiến đến cửa thang máy trong sảnh chung cư. Cánh cửa kim loại thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi cậu bé vừa chạm và đẩy nhẹ, nó bất ngờ bật mở. Chỉ trong tích tắc, Matvey mất thăng bằng và biến mất vào khoảng tối phía dưới. Tiếng thét thất thanh của người cha vang lên khi anh không kịp giữ con lại.

Bé trai người Nga bị ngã tại tòa chung cư ở Voronezh (Nga). Nguồn: East2West
Xe bus rơi khỏi thang nâng tại kho bảo dưỡng, phát nổ khiến 2 người chết

Vụ nổ kinh hoàng đã khiến ít nhất 2 công nhân thiệt mạng bên trong kho bảo dưỡng xe buýt ở Texas, Mỹ.

Theo El Paso Times, các quan chức của thành phố đã công bố video giám sát về vụ nổ và hỏa hoạn trên xe buýt El Paso Sun Metro khiến hai nhân viên thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Các video được công bố vào thứ Tư, ngày 22 tháng 10, theo yêu cầu công khai hồ sơ. Video cho thấy một chiếc xe buýt Sun Metro rơi khỏi thang nâng thủy lực vào khoảng 1h chiều ngày 11/2 tại một gara bảo trì tại Trung tâm Điều hành Sun Metro, địa chỉ 10151 Montana Ave., gần đường Wedgewood ở Đông El Paso.

Khoảnh khắc cầu ở Trung Quốc sập kinh hoàng sau vài tháng khánh thành

Một phần của cầu gần với nhà máy thủy điện đã rơi xuống dòng sông bên dưới.

Theo NYPost, cư dân mạng đang chia sẻ rộng rãi đoạn video gây sốc về vụ sập cầu Hồng Kỳ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, chỉ vài tháng sau khi công trình này được đưa vào sử dụng trở lại.

Theo thông tin ban đầu, cây cầu đã bị phá hủy hoàn toàn sau một trận lở đất nghiêm trọng trên ngọn núi gần đó.

