Rơi từ tầng 3 xuống đất, bé trai 5 tuổi tử vong

Đoạn phim ghi lại khoảnh khắc thương tâm khi một bé trai năm tuổi ở Ấn Độ rơi từ cửa sổ căn hộ tầng ba xuống đất, cùng với hình ảnh thi thể của bé. Bé tử vong ngay lập tức do chấn thương sọ não nghiêm trọng (xuất huyết não). Dường như vụ việc xảy ra chỉ vài phút sau khi mẹ bé ngủ thiếp đi.

Sự việc đã được camera giám sát lắp đặt gần đó ghi lại.

Cậu bé 5 tuổi rơi từ căn hộ xuống. Video: sorkab.com

Theo các quan chức, vụ việc xảy ra tại chung cư Shivshakti ở khu vực Desaiwadi. Cậu bé, được xác định là Jayraj Devmurari, đã vô tình ngã từ cửa sổ khi đang chơi trong nhà vào ngày 13/11. Cậu bé ngay lập tức được đưa đến bệnh viện công và bác sĩ điều trị tuyên bố cậu đã tử vong.

Người dân nghe thấy tiếng động lớn liền chạy ra ngoài thì phát hiện bé trai nằm trên mặt đất với nhiều vết thương nghiêm trọng. Bé trai bị thương nặng ở đầu, được cho là nguyên nhân dẫn đến tử vong.