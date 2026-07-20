Có 7 địa phương cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027

Cả nước hiện có 7 địa phương miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, giúp giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh và nâng cao chất lượng giáo dục.

7 địa phương cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí năm 2026

Từ năm học 2029 - 2030, học sinh cả nước được miễn phí sách giáo khoa, theo Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 3/7/2026. Nhưng từ năm học 2026-2027 này, nhiều địa phương có khả năng cân đối ngân sách hoặc xã hội hóa nên thực hiện chính sách này sớm hơn.

Cho đến hôm nay, ngày 19/7/2026), cả nước đã có 7 địa phương cho mượn miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027. Việc miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình riêng của từng địa phương.

Cụ thể: TP HCM, học sinh lớp 1, 6 và 10 được mượn miễn phí từ thư viện trường; cấp miễn phí cho học sinh khó khăn và dân tộc thiểu số.

Huế cấp phát miễn phí toàn bộ SGK và tài liệu giáo dục địa phương cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Quảng Ninh cho mượn SGK miễn phí đối với toàn bộ học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Cà Mau miễn phí SGK cho khoảng 157.670 học sinh tiểu học; mở rộng dần sang các cấp THCS và THPT trong các năm học tới.

Phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai phát tặng SGK từ nguồn xã hội hóa cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 10.

Xã Bù Đăng (TP. Đồng Nai) phát tặng SGK cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 từ nguồn ngân sách địa phương.

Theo các chuyên gia giáo dục, việc miễn phí hoặc cho mượn sách giáo khoa cho học sinh là chính sách nhân văn, nhằm giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh, đồng thời tránh lãng phí trong sử dụng sách. Chính sách nhằm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên cả nước.

Bộ GD&ĐT quyết định sử dụng một bộ SGK giáo dục phổ thông thống nhất toàn quốc. Ảnh minh họa/Nguồn VTV

Mượn sách giáo khoa làm hỏng có phải bồi thường?

Điều 27 của Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ về việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản hư hỏng, mất mát. Đây cũng là điều nhiều phụ huynh đang quan tâm.

Theo đó, cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo có trách nhiệm ban hành nội quy mượn, trả sách giáo khoa; chủ trì, phối hợp với gia đình, người giám hộ học sinh và học sinh trong việc bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa.

Không khí mua sắm tại các nhà sách trước thềm năm mới vô cùng nhộn nhịp, đông đúc. Ảnh minh họa/Nguồn vietnam.vn

Trường hợp học sinh, sinh viên làm mất hoặc hư hỏng sách giáo khoa, giáo trình do nguyên nhân chủ quan thì học sinh, sinh viên hoặc cha mẹ, người giám hộ của học sinh có trách nhiệm bồi hoàn cho cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo. Việc bồi hoàn theo 1 trong 2 hình thức: Bồi hoàn bằng hiện vật (sách giáo khoa) hoặc bồi hoàn bằng tiền mặt.

Hình thức bồi hoàn ưu tiên bằng hiện vật là sách giáo khoa, giáo trình cùng loại, đúng danh mục và quy chuẩn kỹ thuật.

Trường hợp bồi hoàn bằng tiền mặt, mức bồi hoàn được xác định dựa trên giá thực tế mua sắm tại thời điểm gần nhất và giá trị sử dụng còn lại của tài liệu.

Mức bồi hoàn bằng tiền mặt được xác định: Thu 80% giá trị thực tế mua sắm đối với sách giáo khoa, giáo trình có thời gian sử dụng dưới 1 năm hoặc mới đưa vào sử dụng lần đầu;

Thu 50% giá trị thực tế mua sắm đối với sách giáo khoa, giáo trình có thời gian sử dụng từ 1 năm đến dưới 3 năm; Thu 20% giá trị thực tế mua sắm đối với sách giáo khoa, giáo trình có thời gian sử dụng từ 3 năm đến 5 năm;Không thu bồi hoàn đối với sách giáo khoa, giáo trình có thời gian sử dụng trên 5 năm.

Cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo có trách nhiệm theo dõi, lập biên bản xác định tình trạng tài sản và niêm yết công khai mức bồi hoàn tại đơn vị. Nguồn thu từ bồi hoàn được quản lý và sử dụng đúng mục đích để mua sắm bổ sung, sửa chữa sách giáo khoa, giáo trình theo quy định tại nghị định.

Nghị định cũng nêu rõ: "Trường hợp học sinh, sinh viên làm mất hoặc hư hỏng sách giáo khoa, giáo trình do nguyên nhân khách quan (như thiên tai, hỏa hoạn và các trường hợp bất khả kháng khác) không phải bồi hoàn chi phí".

Từ năm học 2026 - 2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định chọn bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm bộ sách giáo khoa thống nhất. Giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" sẽ giảm bình quân 13,3% so với hiện nay. Theo đó, mỗi bộ sách có thể giảm từ khoảng 25.000 đến hơn 50.000 đồng tùy theo lớp và môn học.