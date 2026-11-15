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Số hóa - Xe

Claude giúp người dùng khởi động lại iPhone SE trong 20 phút

Loay hoay nhiều giờ với chiếc iPhone SE không thể khởi động, một người dùng Reddit cho biết đã tìm ra hướng xử lý nhờ Claude phân tích nhật ký lỗi.

Thiên Trang (th)

Một người dùng Reddit cho biết đã khôi phục khả năng khởi động cho chiếc iPhone SE cũ chỉ sau khoảng 20 phút nhờ sự hỗ trợ của Claude, sau nhiều giờ tự tìm cách sửa chữa không thành công. Câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn r/ClaudeAI, thu hút sự chú ý khi chatbot không chỉ phân tích lỗi mà còn hỗ trợ tạo công cụ phục vụ quá trình cứu dữ liệu.

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Chiếc iPhone SE hiển thị màn hình chào sau khi chủ máy áp dụng phương án khắc phục lỗi khởi động với sự hỗ trợ của Claude. (Ảnh: u/Intelligent_Equal688/Reddit)

Theo tài khoản u/Intelligent_Equal688, chiếc iPhone liên tục gặp sự cố nghiêm trọng trong quá trình khởi động. Ban đầu, chủ máy nghi ngờ chip nhớ NAND đã hỏng. Tuy nhiên, sau khi cung cấp nhật ký lỗi cho Claude, chatbot hướng sự chú ý sang vấn đề liên quan đến cảm biến. Kiểm tra thiết bị sau đó cho thấy đầu nối đã bị nước làm hư hại. Người dùng cũng nhận ra việc thay màn hình không thể giải quyết lỗi gốc nằm ở phần kết nối này.

Từ kết quả phân tích, Claude hỗ trợ người dùng điều chỉnh công cụ khởi động để bỏ qua thành phần gây lỗi. Nhờ đó, chiếc iPhone có thể khởi động và cho phép chủ máy truy cập, sao lưu một số tệp. Chatbot còn hỗ trợ tạo công cụ chỉnh sửa tệp khôi phục IPSW. Theo lời kể, quá trình xử lý phần mềm chỉ mất khoảng 20 phút, dù thiết bị vẫn chưa được sửa chữa hoàn toàn.

Trong phần thảo luận, chủ bài đăng giải thích rằng họ từng biết điện thoại bị vào nước và đã kiểm tra bo mạch, nhưng bỏ sót lỗi ở cáp màn hình. Máy cũng khởi động lại nhanh hơn biểu hiện thường gặp của lỗi cảm biến, khiến việc xác định nguyên nhân trở nên khó khăn. Người này sử dụng bộ công cụ turdus merula, có tích hợp các thành phần như checkm8 và PongoOS. Công cụ hỗ trợ khôi phục hoặc hạ phiên bản hệ điều hành trên một số thiết bị Apple đời cũ. Tuy nhiên, chiếc iPhone trong câu chuyện hiện vẫn phải kết nối máy tính mỗi lần khởi động, do đầu nối hỏng chưa được sửa.

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Claude hỗ trợ phân tích nhật ký lỗi và tạo công cụ chỉnh sửa tệp khôi phục IPSW cho iPhone.

Câu chuyện chưa được kiểm chứng độc lập và kết quả hiện mới dựa trên hình ảnh cùng lời kể của người đăng. Dù vậy, đây không phải trường hợp duy nhất người dùng tìm đến chatbot để cứu thiết bị hoặc dữ liệu. Tháng 8, một thành viên Reddit cho biết ChatGPT đã giúp khôi phục khoảng 40 giờ chơi Gran Turismo 4 Spec II trên Steam Deck sau khi tệp thẻ nhớ của trình giả lập PCSX2 gặp lỗi. Một trường hợp khác được Moneycontrol đưa tin cũng cho thấy ChatGPT hỗ trợ tìm nguyên nhân máy giặt liên tục dừng giữa chu trình.

Những ví dụ này cho thấy AI có thể trở thành công cụ hỗ trợ chẩn đoán sự cố, đặc biệt khi người dùng chưa xác định được nguyên nhân. Tuy nhiên, các gợi ý từ chatbot không thay thế việc kiểm tra kỹ thuật thực tế. Với thiết bị từng bị vào nước hoặc có nguy cơ hỏng phần cứng, người dùng vẫn cần thận trọng trước khi chỉnh sửa hệ thống, nhằm tránh khiến dữ liệu và linh kiện bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

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#Claude AI #iPhone SE #khởi động iPhone #phân tích lỗi #cứu dữ liệu #Reddit

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