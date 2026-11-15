Volkswagen gắn logo Tempest lên ôtô Trung Quốc, bán đắt hàng tại Nam Mỹ

Volkswagen Tempest vừa ra mắt tại thị trường Nam Mỹ. Đây không phải một mẫu xe van mới mà là một mẫu ôtô Trung Quốc được đưa về đổi logo và điều chỉnh thiết kế.